Re: Аким сельского округа выдал разрешение на землю умершему...

Отправлено: - 06:39

Цитата://Прокурор Муканов добавил,//



Так кто он этот Муканов: - уже прокурор или всё ещё помощник ?



Цитата://должны сохранять госсобственность//



Лучше бы этот аким ПРОПИЛ эти талоны: - какая разница где он хранит эту ГОССОБСТВЕННОСТЬ - и в акимате воруют и дома воруют. Что за посёлок такой ??