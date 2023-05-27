Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...

Отправлено: - 12:48

пусть будет негатив

если негатива не будет значит мы северная корея)

другой вопрос чтобы этот негатив был в дело а не нытье ради нытья

соц сети сейчас заменили партийный контроль

раньше люди жаловались в партию и кгб теперь в соц сети

жалобы те же доносы

один пятки из машины показал на трассе

другая кошек под окном развела

третий в стрингах по пляжу прошелся

и вместо жалоб в органы все идет в соц сети

заходишь так почитать что интересного происходит в стране и городе а там какой-то сплошной поток нытья, жалоб, стяжательств и доносов

закрываешь соц сети выходишь на улицу а там ляпота, тепло, зелено-красота