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≡ "Негативной информации предостаточно" - Как чиновники борятся за положительный имидж в СМИ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46862
"Негативной информации предостаточно" - Как чиновники борятся за положительный имидж в СМИ?
Отправлено: 27.05.23 - 12:48
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- У нас в регионе 188 СМИ, мы регулярно мониторим информацию на сайтах и в соцсетях, - пояснил руководитель управления общественного развития Костанайской области Марат ЖУРКАБАЕВ.. - Негативной информации предостаточно.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13732
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 12:48
#1
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пусть будет негатив
если негатива не будет значит мы северная корея)
другой вопрос чтобы этот негатив был в дело а не нытье ради нытья
соц сети сейчас заменили партийный контроль
раньше люди жаловались в партию и кгб теперь в соц сети
жалобы те же доносы
один пятки из машины показал на трассе
другая кошек под окном развела
третий в стрингах по пляжу прошелся
и вместо жалоб в органы все идет в соц сети
заходишь так почитать что интересного происходит в стране и городе а там какой-то сплошной поток нытья, жалоб, стяжательств и доносов
закрываешь соц сети выходишь на улицу а там ляпота, тепло, зелено-красота
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
881
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 13:23
#2
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Органам власти всех уровней надо делать свои сайты самыми популярными в народе. Интересными.
Чтобы с утра человек за новостями к ним заходил, а не чей-нибудь блог, чтобы прочитать сплетни и домыслы.
Тогда и о доверии можно будет рассуждать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25926
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 13:54
#3
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У нас в ОСИ бизнес так обнаглел, что срезал наш забор и хотел украсть..
И даже они успели продать его.
Не негативная информация?
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