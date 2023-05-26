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Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
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