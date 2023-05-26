Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...

Отправлено: - 15:45

не приедет путин и токаев не приедет))

от силы премьер министры припруться и губер челябы

весь этот марафет просто прикрытие для вливания денег в ЖКХ и штурмовой работы

потом где какой косяк вылезет будет отмазка "торопились к форуму"!!!



а вы все путин путин)) даже тут его используют как петрушку ради своих целей))