НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким сельского округа выдал разрешение на землю умершему лицу в Узункольском районе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46861
Аким сельского округа выдал разрешение на землю умершему лицу в Узункольском районе
Отправлено: 26.05.23 - 18:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Ряжского сельского округа Узункольского района Асылхан АЛИМБАЕВ выдал участок под коровник жителю района Какашеву. Это и еще одно дело в отношении акима рассмотрели на дисциплинарном совете сегодня, 26 мая.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
292
Re: Аким сельского округа выдал разрешение на землю умершему...
Отправлено: 26.05.23 - 18:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Пиши с новой строчки: Обед. Подчеркни. От супа отказалась. В скобках: Суп харчо.
- Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
- Вино. Разбила… две бутылки.
- Три!
- Пиши три.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4269
Re: Аким сельского округа выдал разрешение на землю умершему...
Отправлено: 27.05.23 - 06:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Прокурор Муканов добавил,//

Так кто он этот Муканов: - уже прокурор или всё ещё помощник ?

Цитата://должны сохранять госсобственность//

Лучше бы этот аким ПРОПИЛ эти талоны: - какая разница где он хранит эту ГОССОБСТВЕННОСТЬ - и в акимате воруют и дома воруют. Что за посёлок такой ??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS