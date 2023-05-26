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≡ Горячая вода возвращается в мкрн. "Береке" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46861
Горячая вода возвращается в мкрн. "Береке" в Костанае
Отправлено: 26.05.23 - 22:40
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Подачу газа на частную котельную микрорайона уже возобновили, сообщили в пресс-службе акима города. Горячая вода в домах жильцов появится к 9-10 часам вечера. Сейчас ведутся работы по запуску котельной.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1082
Re: Горячая вода возвращается в мкрн. "Береке" в...
Отправлено: 26.05.23 - 22:40
#1
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Решение:
Публикация списков №квартир должников на дверях подъездов. С одной стороны, никаких "персональных" данных, с другой стороны - соседи отреагируют. Однозначно отреагируют.
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