Отправлено: - 20:00

abaika95:

какой мотив у минобр?

Цитата:Мотив один, как мне заявлял один чиновник:" Будем делать, как в Европе". Вчера министр по телевидению, так и сказал. " Есть страны в которых учебный год 40 недель". Наверное какие то в Европе. Ничего, никаких аргументов больше не привёл. Я вспоминаю как уже больше 10 лет назад моя дочь училась в 11 классе.Они целый год готовились к ЕНТ, повторяли всё начиная с 4 класса, а нового ничего не изучали. Такая глупость.Вот и скажите зачем нам такой министр приказы которого никто в стране не выполняет, по причине их глупости и невыполнимости. Это попахивает профнепригодностью, особенно , когда над такими распоряжениями потешается вся страна.