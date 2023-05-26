Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46860
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Директоров школ, в которых раньше 31 мая начнут собирать учебники, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 533
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
А если министерству срезать отпуск на неделю, под предлогом новых стандартов и убеждать их, что так будет только лучше?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 1015
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:40
Себе 4 дневную рабочую неделю , а школотронов вечно учиться заставляют
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 113
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:43
Ученики пораньше хотят на каникулы, учителя тоже не хотят учить до 1 июня. приходится министерству их заставлять
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 301
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 12:53
Учиться, учиться и учиться (В. Ленин) / Study, study, and study (V. Lenin)
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 13:05
Цитата:
ну-ну... ну-ну
Уже репетиции последнего звонка идут на улицах, а эти все в облаках витают и ножкой топают.
"Это означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня.
ну-ну... ну-ну
Уже репетиции последнего звонка идут на улицах, а эти все в облаках витают и ножкой топают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2991
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 15:08
СОРы и СОЧи уже все пройдены. Оценки четвертные и годовые выставлены. Пусть министр хотя бы в Кунделик любого ребёнка заглянет. Учителя сейчас реально не знают чего на уроках с детьми делать.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13730
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 15:52
у этого маразма ведь есть определеная цель какая то
опять политтехнологии включились
зачем нужно чтобы дети у которых и так уже выставлены оценки парились еще неделю?
какой мотив у минобр?
для чего на неделю сдвинули экзамены? чтоб дети не успели подготовиться к вступительным экзаменам в россии? или что? чуть позже узнаем
опять политтехнологии включились
зачем нужно чтобы дети у которых и так уже выставлены оценки парились еще неделю?
какой мотив у минобр?
для чего на неделю сдвинули экзамены? чтоб дети не успели подготовиться к вступительным экзаменам в россии? или что? чуть позже узнаем
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 16:50
Цитата:
такой же как и смена табличек... лишь бы не москальское... декоммунизация всего и вся... даже многолетних дат. Не зря же денежный мешок- учредитель каких-то школ ныл, что до сих пор учебный год по-советски в 34 недели.
abaika95:
какой мотив у минобр?
какой мотив у минобр?
такой же как и смена табличек... лишь бы не москальское... декоммунизация всего и вся... даже многолетних дат. Не зря же денежный мешок- учредитель каких-то школ ныл, что до сих пор учебный год по-советски в 34 недели.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2134
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 20:00
Цитата:
Мотив один, как мне заявлял один чиновник:" Будем делать, как в Европе". Вчера министр по телевидению, так и сказал. " Есть страны в которых учебный год 40 недель". Наверное какие то в Европе. Ничего, никаких аргументов больше не привёл. Я вспоминаю как уже больше 10 лет назад моя дочь училась в 11 классе.Они целый год готовились к ЕНТ, повторяли всё начиная с 4 класса, а нового ничего не изучали. Такая глупость.Вот и скажите зачем нам такой министр приказы которого никто в стране не выполняет, по причине их глупости и невыполнимости. Это попахивает профнепригодностью, особенно , когда над такими распоряжениями потешается вся страна.
abaika95:
какой мотив у минобр?
какой мотив у минобр?
Мотив один, как мне заявлял один чиновник:" Будем делать, как в Европе". Вчера министр по телевидению, так и сказал. " Есть страны в которых учебный год 40 недель". Наверное какие то в Европе. Ничего, никаких аргументов больше не привёл. Я вспоминаю как уже больше 10 лет назад моя дочь училась в 11 классе.Они целый год готовились к ЕНТ, повторяли всё начиная с 4 класса, а нового ничего не изучали. Такая глупость.Вот и скажите зачем нам такой министр приказы которого никто в стране не выполняет, по причине их глупости и невыполнимости. Это попахивает профнепригодностью, особенно , когда над такими распоряжениями потешается вся страна.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать