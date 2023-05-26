Добринцофф: но в трудную минуту отвернулся от товарищей по цеху.
Хм.. Это как? Мы им предлагали, давайте соединимся и пойдем сообща в акимат, пусть они откроют дорогу, которая там была для них. Которую закрыл акимат в связи с террористической безопасностью. Мы что ли им там закрыли? Против власти что, у вас кишка тонка, говорить о требованиях, надо более слабых людей давить дорогими адвокатами и своим баблом?
Добринцофф: когда хату брал не видел пиццерии и цветочные магазины,заметь они там поселись раньше тебя.
Цветы вообще то с Баймагамбетова, депутат.. Ах да, власть, которую ты любишь, ну не можешь ты перед ней не преклониться.. А что депутат? Воюет с нами, хотя у него то как раз ключ и есть.. Но воюет просто из принципа, своего назначили председателя, за которого проголосовало ровно три человека из всех, то есть сами бизнесмены. Пришел бы и помог ему, деньжат подкинул бы, с нами бороться.. Кстати, насчет раньше, тут живут заслуженные люди, Стель.х, Садвока.в, первый подо мной, напротив заслуженный учитель, живет с 1986го, с начала, ниже нее заслуженный судья, пенсионер тоже, на третьем заслуженный врач, ей 80 лет, они что, для тебя и для бизнеса ничего не значат и разве не жили с самого начала?
Ладно, проехали, после оскорбления людей, которые как оказалось должны что то бизнесу и которые как выяснилось живут тут все недавно, плавно переходим к основной теме..
Казахстан отказал бежавшему российскому военному в убежищеЗападно-Казахстанский областной суд отказал в апелляции Игорю Санджиеву, который дезертировал из ВС РФ и запросил политическое убежище в Казахстане. За незаконное пересечение границы мужчину приговорили к шести месяцам условно и депортации в Россию. Санджиев будет оспаривать решение в Верховном суде Казахстана.Санджиев был призван во время мобилизации. Сначала мужчина бежал в Беларусь и попытался запросить убежище в прибалтийских странах. Санджиева поймали и депортировали в Россию беларуские силовики. Мужчине удалось снова сбежать — на этот раз в Казахстан.В сети появилась петиция с требованием предоставить россиянину убежище в Казахстане.Диссидент
⚡️Патрушев 19 мая: радиоактивное облако идёт на Западную Европу.7 дней спустя.Облако никуда не пришло.И не могло прийти, потому что его никогда не было.Зато вот в России были и есть две другие вещи.1. Сборище кретинов во главе страны, бредящее про радиацию, иблисов, боевых комаров и женские половые гормоны в пиве.2. Огромная ватная масса, которой пропаганда скармливает этот бред, и которая всё забывает через день, чтобы принять новую порцию бреда и лжи.Ватное болото
Интересный факт из комментариев форума. Среди нас есть человек закончивший Высшую партийную школу,а за возврат к победе коммунизма ратуют совсем другие, бОльшую часть жизни прожившие уже без Советского союза. Против декоммунизации и т.д. Хотя , у нас как таковой декоммунизации не было вроде
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