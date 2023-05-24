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≡ Как Костанай собирается встречать Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46860
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:29
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Ролик сжигания костей животных появившийся на днях в соцсетях, произвел эффект взорвавшейся бомбы на жителей микрорайонов Алтын-Арман, Юбилейный, Береке Костаная. Смрад, дым, стоящий на северо-западе города, столько лет объясняли лесными пожарами в России, а причина-то вон где, рядом. Спасибо тому, кто снял этот ролик.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
301
Re: Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 23:40
#15
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......как будет Путин подьежать надобно мусорку поджечь и встретить его с дымком и запахом....можь инвестирует в завод по переработке мусора и костей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25917
Re: Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 25.05.23 - 08:37
#16
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Цитата:
юля елиссева:
не приедет Путин в Кустанай

Приедет, тот, которого в Мариуполе бензовоз или что то там подрезало.
Или тот, который помоложе второго..
Без разницы в принципе.
А тому нельзя никуда ездить, тем более тут экология нарушена, боевые комары и все такое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25917
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 25.05.23 - 08:39
#17
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Цитата:
- Но о какой встрече высоких гостей может идти речь, когда в городе нездоровая экологическая обстановка? - справедливо спрашивают жители.


Жители беспокоятся о президентах только?
Ну это вообще, отпад..
Откуда в них такое?
Вроде рабский строй отменили давненько..
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
194
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 25.05.23 - 18:50
#18
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Хотел Вас спросить ,а Токаев к какому номеру вчера приехал в Москву?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3129
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 25.05.23 - 19:41
#19
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Цитата:
Анатолий:
Хотел Вас спросить ,а Токаев к какому номеру вчера приехал в Москву?

Ну, не к 111 точно!

Цитата:
111:
Вроде рабский строй отменили давненько..


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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
560
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 26.05.23 - 17:52
#20
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Автор пишет об экологической проблеме

Интересно а кто то знает хоть один пример когда наши экологи сами "забили тревогу", подняли серьезную экологическую тему И в результате что то изменилос например закрыли завод несущий гарь смог, предприятие которое уничтожило водоем и..., Не по наводке жителей и журналистов а сами?
Раз тема экологическая то очень интересно было бы узнать мнение экологов.
Вот, например, экологическая тема о том как на южной стороне п.Кушмурун "слили" два озера, в результате деятельности разреза эррозии почвы появился овраг. На обращение наши экологи ответили что они проводят замеры воздуха и воды и если бы что то было не так они бы нам сказали. А то что исчезли два озера вместе с рыбой... изменили природный ланшафт это как бы и ничего. Вот так и здесь, журналисты и просто жители самостоятельно что то пытаются выяснить а те кто обязан этим заниматься помалкивают. Возникают вопросы а зачем нам такие экологические структуры которые обслуживают только власть и некоторых не очень хороших власть имущих в удобном для них свете. Ведь пока наши граждане не начнут шуметь поднимать вопросы расследовать что да как экологические структуры помалкивают.

[Исправлено: Кушмурунец23, 26.05.2023 - 18:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1860
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 26.05.23 - 19:05
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Очень прошу не отклоняться от темы. Автор пишет об экологической проблеме

Когда заголовки статей, будут совпадать с их содержимым, то возможно и отклонений от темы будет меньше. А так получается, люди ни за что пострадали? Может вернуть статусы пользователям, извиняюсь за отклонение от темы.
ПС - ведь перепалок и оскорблений не было. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.05.2023 - 19:12]
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