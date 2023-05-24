Ролик сжигания костей животных появившийся на днях в соцсетях, произвел эффект взорвавшейся бомбы на жителей микрорайонов Алтын-Арман, Юбилейный, Береке Костаная. Смрад, дым, стоящий на северо-западе города, столько лет объясняли лесными пожарами в России, а причина-то вон где, рядом. Спасибо тому, кто снял этот ролик. Читать новость
Приедет, тот, которого в Мариуполе бензовоз или что то там подрезало. Или тот, который помоложе второго.. Без разницы в принципе. А тому нельзя никуда ездить, тем более тут экология нарушена, боевые комары и все такое.
Тимур Гафуров: Автор пишет об экологической проблеме
Интересно а кто то знает хоть один пример когда наши экологи сами "забили тревогу", подняли серьезную экологическую тему И в результате что то изменилос например закрыли завод несущий гарь смог, предприятие которое уничтожило водоем и..., Не по наводке жителей и журналистов а сами? Раз тема экологическая то очень интересно было бы узнать мнение экологов. Вот, например, экологическая тема о том как на южной стороне п.Кушмурун "слили" два озера, в результате деятельности разреза эррозии почвы появился овраг. На обращение наши экологи ответили что они проводят замеры воздуха и воды и если бы что то было не так они бы нам сказали. А то что исчезли два озера вместе с рыбой... изменили природный ланшафт это как бы и ничего. Вот так и здесь, журналисты и просто жители самостоятельно что то пытаются выяснить а те кто обязан этим заниматься помалкивают. Возникают вопросы а зачем нам такие экологические структуры которые обслуживают только власть и некоторых не очень хороших власть имущих в удобном для них свете. Ведь пока наши граждане не начнут шуметь поднимать вопросы расследовать что да как экологические структуры помалкивают.
Тимур Гафуров: Очень прошу не отклоняться от темы. Автор пишет об экологической проблеме
Когда заголовки статей, будут совпадать с их содержимым, то возможно и отклонений от темы будет меньше. А так получается, люди ни за что пострадали? Может вернуть статусы пользователям, извиняюсь за отклонение от темы. ПС - ведь перепалок и оскорблений не было.
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