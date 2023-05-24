Отправлено: - 17:52

Тимур Гафуров:

Автор пишет об экологической проблеме

[Исправлено: Кушмурунец23, 26.05.2023 - 18:03]

Цитата:Раз тема экологическая то очень интересно было бы узнать мнение экологов.Вот, например, экологическая тема о том как на южной стороне п.Кушмурун "слили" два озера, в результате деятельности разреза эррозии почвы появился овраг. На обращение наши экологи ответили что они проводят замеры воздуха и воды и если бы что то было не так они бы нам сказали. А то что исчезли два озера вместе с рыбой... изменили природный ланшафт это как бы и ничего. Вот так и здесь, журналисты и просто жители самостоятельно что то пытаются выяснить а те кто обязан этим заниматься помалкивают. Возникают вопросы а зачем нам такие экологические структуры которые обслуживают только власть и некоторых не очень хороших власть имущих в удобном для них свете. Ведь пока наши граждане не начнут шуметь поднимать вопросы расследовать что да как экологические структуры помалкивают.