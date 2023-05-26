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≡ "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46860
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
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Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Директоров школ, в которых раньше 31 мая начнут собирать учебники, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
533
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
#1
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А если министерству срезать отпуск на неделю, под предлогом новых стандартов и убеждать их, что так будет только лучше?
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1015
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:40
#2
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Себе 4 дневную рабочую неделю , а школотронов вечно учиться заставляют
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
113
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:43
#3
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Ученики пораньше хотят на каникулы, учителя тоже не хотят учить до 1 июня. приходится министерству их заставлять
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
301
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 12:53
#4
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Учиться, учиться и учиться (В. Ленин) / Study, study, and study (V. Lenin)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9180
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 13:05
#5
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Цитата:
"Это означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня.

ну-ну... ну-ну
Уже репетиции последнего звонка идут на улицах, а эти все в облаках витают и ножкой топают.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2991
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 15:08
#6
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СОРы и СОЧи уже все пройдены. Оценки четвертные и годовые выставлены. Пусть министр хотя бы в Кунделик любого ребёнка заглянет. Учителя сейчас реально не знают чего на уроках с детьми делать.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13730
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 15:52
#7
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у этого маразма ведь есть определеная цель какая то
опять политтехнологии включились
зачем нужно чтобы дети у которых и так уже выставлены оценки парились еще неделю?
какой мотив у минобр?
для чего на неделю сдвинули экзамены? чтоб дети не успели подготовиться к вступительным экзаменам в россии? или что? чуть позже узнаем
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9180
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 16:50
#8
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Цитата:
abaika95:
какой мотив у минобр?

такой же как и смена табличек... лишь бы не москальское... декоммунизация всего и вся... даже многолетних дат. Не зря же денежный мешок- учредитель каких-то школ ныл, что до сих пор учебный год по-советски в 34 недели.
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