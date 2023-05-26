Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...

Отправлено: - 15:52

у этого маразма ведь есть определеная цель какая то

опять политтехнологии включились

зачем нужно чтобы дети у которых и так уже выставлены оценки парились еще неделю?

какой мотив у минобр?

для чего на неделю сдвинули экзамены? чтоб дети не успели подготовиться к вступительным экзаменам в россии? или что? чуть позже узнаем