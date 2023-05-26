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"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
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