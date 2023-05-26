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≡ Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46858
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
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По данным «НГ», по озелененным соснами из Башкирии улицам в Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай.
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
194
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 15:39
#15
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А нам в альянс нато то зачем? это ж оборонительный союз.Нас и так защитили ОДКБ.Или как?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13730
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 15:45
#16
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не приедет путин и токаев не приедет))
от силы премьер министры припруться и губер челябы
весь этот марафет просто прикрытие для вливания денег в ЖКХ и штурмовой работы
потом где какой косяк вылезет будет отмазка "торопились к форуму"!!!

а вы все путин путин)) даже тут его используют как петрушку ради своих целей))
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