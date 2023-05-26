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Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 46858
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
По данным «НГ», по озелененным соснами из Башкирии улицам в Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай.
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- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
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Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
Нормально?...
р
(Пользователи)
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- 22.04.22
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Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:44
....в ПЧСТР бы хоть одну сосёнку выделили да и от лавочек не отказались,будут ехать у нас под мостом на 2 кустанай и сразу посмотрят наши достопримечательности.....могу сам встретить и показать....
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:55
Блин, опять Путин виноват! сосны не прижились - Путин "виноват"? Струи в фонтане криво струятся - Путин "виноват"?
Деньги дали, что-то ремонтируют... но нет же, надо Путина в каждый заголовок засунуть.
Не надоело? Это не первый и не последний форум! Никогда его так не подавали. Или это сейчас мода такая у определенных лиц?
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
Деньги дали, что-то ремонтируют... но нет же, надо Путина в каждый заголовок засунуть.
Не надоело? Это не первый и не последний форум! Никогда его так не подавали. Или это сейчас мода такая у определенных лиц?
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2991
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:56
Не прилетит Путин в Кустанай. Ему уже сейчас не до поездок, а осенью будет ещё веселее. Но порядок в городе, пусть и во имя Путина, пусть наводят.
[Исправлено: юля елиссева, 26.05.2023 - 13:55]
[Исправлено: юля елиссева, 26.05.2023 - 13:55]
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 13:03
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 194
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 13:35
Зачем тратить столько денег,раз по вашему не приедет,Вам надо всё таки убедить акима ,что осенью ему будет не до Костаная, и продолжать жить без ремонта.К Вам должны прислушаться,я верю Вы справитесь.А не подскажете,какой руководитель из Казахстана вчера был у агрессора в гостях?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2132
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 13:54
Цитата:
А кому благодарность должна быть,Путину, акимату или правительству Казахстана? И в чём мы должны её проявлять, в каких проявлениях?
yudjin:
А благодарности НОЛЬ.
А благодарности НОЛЬ.
А кому благодарность должна быть,Путину, акимату или правительству Казахстана? И в чём мы должны её проявлять, в каких проявлениях?
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:00
Цитата:
Имеется в виду наверно патриотизм, кричание Ура, не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.
То есть бвть верными патриотами наших властей..
saba:
кому благодарность должна быть,
кому благодарность должна быть,
Имеется в виду наверно патриотизм, кричание Ура, не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.
То есть бвть верными патриотами наших властей..
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:02
Цитата:
Мы с Россией пока что в Союзе, тут никуда не деться..
Были бы в альянсе Нато, другое дело.
Анатолий:
руководитель из Казахстана вчера был у агрессора в гостях
руководитель из Казахстана вчера был у агрессора в гостях
Мы с Россией пока что в Союзе, тут никуда не деться..
Были бы в альянсе Нато, другое дело.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2132
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 14:35
Цитата:
Ну спасибо разъяснил, а то я грешным делом подумал, что Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:
111:
не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.
не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.
Ну спасибо разъяснил, а то я грешным делом подумал, что Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:
yudjin:
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 206
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 14:42
Цитата:
А Аким ничего про Путина не говорил. Он сообщил, что всё это делается В рамках подготовки к Межрегиональному форуму.
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным Источник:
А Аким ничего про Путина не говорил. Он сообщил, что всё это делается В рамках подготовки к Межрегиональному форуму.
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:58
Цитата:
Хотя, может это и так.
И как и наши власти благодарны Путину, так и мы обязаны быть благодарными им.
Только в нашем случае мы вместо откатов получим и правда более красивый город.
Ну наверно в этом есть какое то зерно..
saba:
Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:
Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:
Хотя, может это и так.
И как и наши власти благодарны Путину, так и мы обязаны быть благодарными им.
Только в нашем случае мы вместо откатов получим и правда более красивый город.
Ну наверно в этом есть какое то зерно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2991
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 15:04
Наводить порядок в городе, облагораживать, надо всегда, а не только когда идёт подготовка к визитам президентов. Только странно, что когда приезжает президент Казахстана, то такого уровня марафет в городе не наводят. А тут, заведомо зная, что Путин терпя поражение в войне с Украиной, в Кустанае не появится, аж миллиарды вбухивают в сосны с лавочки.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 206
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 15:37
Путин выигрывает.
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