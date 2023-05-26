Отправлено: - 14:35

111:

не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.

yudjin:

Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.

Цитата:Ну спасибо разъяснил, а то я грешным делом подумал, что Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата: