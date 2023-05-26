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≡ Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46858
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
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По данным «НГ», по озелененным соснами из Башкирии улицам в Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25898
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
#1
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Нормально?... :-o
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
301
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:44
#2
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....в ПЧСТР бы хоть одну сосёнку выделили да и от лавочек не отказались,будут ехать у нас под мостом на 2 кустанай и сразу посмотрят наши достопримечательности.....могу сам встретить и показать....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9178
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:55
#3
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Блин, опять Путин виноват! сосны не прижились - Путин "виноват"? Струи в фонтане криво струятся - Путин "виноват"?
Деньги дали, что-то ремонтируют... но нет же, надо Путина в каждый заголовок засунуть.
Не надоело? Это не первый и не последний форум! Никогда его так не подавали. Или это сейчас мода такая у определенных лиц?
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2991
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:56
#4
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Не прилетит Путин в Кустанай. Ему уже сейчас не до поездок, а осенью будет ещё веселее. Но порядок в городе, пусть и во имя Путина, пусть наводят.

[Исправлено: юля елиссева, 26.05.2023 - 13:55]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9178
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 13:03
#5
Комментарий удален модератором.
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
194
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 13:35
#6
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Зачем тратить столько денег,раз по вашему не приедет,Вам надо всё таки убедить акима ,что осенью ему будет не до Костаная, и продолжать жить без ремонта.К Вам должны прислушаться,я верю Вы справитесь.А не подскажете,какой руководитель из Казахстана вчера был у агрессора в гостях?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2132
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 13:54
#7
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Цитата:
yudjin:
А благодарности НОЛЬ.

А кому благодарность должна быть,Путину, акимату или правительству Казахстана? И в чём мы должны её проявлять, в каких проявлениях?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25916
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:00
#8
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Цитата:
saba:
кому благодарность должна быть,

Имеется в виду наверно патриотизм, кричание Ура, не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.
То есть бвть верными патриотами наших властей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25916
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:02
#9
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Цитата:
Анатолий:
руководитель из Казахстана вчера был у агрессора в гостях

Мы с Россией пока что в Союзе, тут никуда не деться..
Были бы в альянсе Нато, другое дело.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2132
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 14:35
#10
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Цитата:
111:
не критиковать власти и всячески под них подстраиваться.

Ну спасибо разъяснил, а то я грешным делом подумал, что Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:
yudjin:
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
206
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 14:42
#11
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Цитата:
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным Источник:

А Аким ничего про Путина не говорил. Он сообщил, что всё это делается В рамках подготовки к Межрегиональному форуму.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25916
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 14:58
#12
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Цитата:
saba:
Путин удостоил нас такой чести, что наши власти что то начали делать, а мы всё ему неблагодарны.Цитата:

Хотя, может это и так.
И как и наши власти благодарны Путину, так и мы обязаны быть благодарными им.
Только в нашем случае мы вместо откатов получим и правда более красивый город.
Ну наверно в этом есть какое то зерно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2991
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 15:04
#13
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Наводить порядок в городе, облагораживать, надо всегда, а не только когда идёт подготовка к визитам президентов. Только странно, что когда приезжает президент Казахстана, то такого уровня марафет в городе не наводят. А тут, заведомо зная, что Путин терпя поражение в войне с Украиной, в Кустанае не появится, аж миллиарды вбухивают в сосны с лавочки.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
206
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 15:37
#14
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Путин выигрывает.
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