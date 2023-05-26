Отправлено: - 14:22

Добринцофф:

когда хату брал не видел пиццерии и цветочные магазины,заметь они там поселись раньше тебя.

[Исправлено: 111, 26.05.2023 - 14:28]

Цитата:Цветы вообще то с Баймагамбетова, депутат..Ах да, власть, которую ты любишь, ну не можешь ты перед ней не преклониться..А что депутат?Воюет с нами, хотя у него то как раз ключ и есть..Но воюет просто из принципа, своего назначили председателя, за которого проголосовало ровно три человека из всех, то есть сами бизнесмены.Пришел бы и помог ему, деньжат подкинул бы, с нами бороться..Кстати, насчет раньше, тут живут заслуженные люди, Стель.х, Садвока.в, первый подо мной, напротив заслуженный учитель, живет с 1986го, с начала, ниже нее заслуженный судья, пенсионер тоже, на третьем заслуженный врач, ей 80 лет, они что, для тебя и для бизнеса ничего не значат и разве не жили с самого начала?