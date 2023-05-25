Вот на днях было собрание, даже полиция пришла, потому что коммерсы срывали нам все, у нас суды и суды идут с ними, не платят, не заключают договоров и подают на каждого жителя в суд, даже на того, кто их нащвал Человечками.. 50 тысяч требуют за такое слово
Предприниматели такие же собственники помещений как и другие жильцы этого дома,почему им надо платить больше ,или нельзя заехать в свой двор непонятно. Если к Марику приедут гости на 5 машинах ведь он их запустит их через шлагбаум и разместит всех на стоянке,а если к предпринимателю приехали клиенты то им нельзя,где справедливость? Цитата:
ACROS: Правильно: - классовая солидарность должна быть: Маркс знает что это такое. В СССР- это было бы: цеховая сплочённость, от слова "цеховики".
Должна быть ,но её нет,Марик ведь то же спекулянт,но в трудную минуту отвернулся от товарищей по цеху.
Добринцофф: Если к Марику приедут гости на 5 машинах ведь он их запустит их через шлагбаум и разместит всех на стоянке,а если к предпринимателю приехали клиенты то им нельзя,где справедливость?
Ты пятерых гостей путаешь с многотысячной ордой клиентов, которые с утра до двух ночи этих кафе, и около сотни курьерами, гоняюшими по двору? А тысячами клиентов Универа, которым мы так же не отдали стоянку и они обиделись? А тысячам клиентов парка, что ищут там стоянки, тоже отдать двор? Как то похоже это на пофигизм, сравнить моих гостей, которых в пять авто не было вообще и которые, если и приехали за два года ко мне, разместились на Баймагамбетова рядом, с многотысячными ордами клиентов кафе, универа, парка, магазинов.
Много таких дворов, где бродят тысячами клиентов, тот же Зеленый рынок и тот же Алтынсарина 131. Алкашня, бомжи, торгаши и их клиенты.. Вот ровно самое было и у нас, потому что ничем не отличалось. Да, коммерсанты до такой низости опустились, что воюют против жильцов дома, даже не живя тут.. Мне с такими не по пути. Если мой клиент гонит, против жильцов, я прощаюсь с ним на всегда. У тебя виду не так. Да, я не такой как вы.
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