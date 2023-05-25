Отправлено: - 11:47

ACROS:

За коллег, переживаете ?

ACROS:

Правильно: - классовая солидарность должна быть: Маркс знает что это такое. В СССР- это было бы: цеховая сплочённость, от слова "цеховики".

Цитата:Предприниматели такие же собственники помещений как и другие жильцы этого дома,почему им надо платить больше ,или нельзя заехать в свой двор непонятно.Если к Марику приедут гости на 5 машинах ведь он их запустит их через шлагбаум и разместит всех на стоянке,а если к предпринимателю приехали клиенты то им нельзя,где справедливость?Цитата:Должна быть ,но её нет,Марик ведь то же спекулянт,но в трудную минуту отвернулся от товарищей по цеху.