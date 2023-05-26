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≡ Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46858
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
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По данным «НГ», по озелененным соснами из Башкирии улицам в Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25898
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
#1
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Нормально?... :-o
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
301
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:44
#2
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Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9176
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:55
#3
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Блин, опять Путин виноват! сосны не прижились - Путин "виноват"? Струи в фонтане криво струятся - Путин "виноват"?
Деньги дали, что-то ремонтируют... но нет же, надо Путина в каждый заголовок засунуть.
Не надоело? Это не первый и не последний форум! Никогда его так не подавали. Или это сейчас мода такая у определенных лиц?
Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2989
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 12:56
#4
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Не прилетит Путин в Кустанай. Ему уже сейчас не до поездок, а осенью будет ещё веселее. Но порядок в городе, пусть и по имя Путина, пусть наводят.
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