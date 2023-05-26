Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...

Отправлено: - 12:55

Блин, опять Путин виноват! сосны не прижились - Путин "виноват"? Струи в фонтане криво струятся - Путин "виноват"?

Деньги дали, что-то ремонтируют... но нет же, надо Путина в каждый заголовок засунуть.

Не надоело? Это не первый и не последний форум! Никогда его так не подавали. Или это сейчас мода такая у определенных лиц?

Путин приедет-уедет или не приедет совсем... Все останется вам же! А благодарности НОЛЬ.