Re: Нет Интернета? Выключите репитеры - Проблему, поднятую на...

Отправлено: - 11:54

Люди наверное не от хорошей жизни репитеры ставят,если всё и так работает,кто будет лишние деньги выкидывать?

Кстати Теле 2 там более менее как то работает,а вот с Билайн совсем всё плохо и как это можно объяснить,на Теле 2 репитеры не действуют?