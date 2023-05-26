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≡ Нет Интернета? Выключите репитеры - Проблему, поднятую на Складской, прокомментировали в межрегиональной инспекции связи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46858
Нет Интернета? Выключите репитеры - Проблему, поднятую на Складской, прокомментировали в межрегиональной инспекции связи
Отправлено: 26.05.23 - 11:54
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Предприниматели с костанайского оптового рынка написали в «НГ», что их не устраивает качество сотовой связи на месте работы. Есть немало зон, где нельзя расплатиться по QR-коду, использовать POS-терминалы, WhatsApр, даже звонить по сотовому телефону. Редакция обратилась за консультацией в Межрегиональную инспекцию связи.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9409
Re: Нет Интернета? Выключите репитеры - Проблему, поднятую на...
Отправлено: 26.05.23 - 11:54
#1
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Люди наверное не от хорошей жизни репитеры ставят,если всё и так работает,кто будет лишние деньги выкидывать?
Кстати Теле 2 там более менее как то работает,а вот с Билайн совсем всё плохо и как это можно объяснить,на Теле 2 репитеры не действуют?
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