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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 01:15
#5731
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Путин и Зорькин, стоят над картой 400-летней давности и бормочут, что тогда не было Украины.400 лет назад не было ни Израиля, ни США, ни Канады, ни Австралии, ни Бразилии, ни Аргентины, ни Германии.


[Исправлено: 111, 25.05.2023 - 08:31]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2130
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 08:15
#5732
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Мне понравилась фраза Е. Пригожина, сказанная в интервью недавнем: "Пока искали в Украине нацистов, мы переколбасили всех".
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 09:54
#5733
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Марик, в инсте НГ твой двор "бунтует"?)))
https://www.instagram.com/reel/Csporo4oI10/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 10:52
#5734
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Цитата:
Алиса:
Марик, в инсте НГ твой двор

Да, НГ притащил бизнес одно видео, ну там надо проверить, какая беременная и сам вызов.
А вот второе видео, где скорая проезала, там молчат.
Не могу просто его выкласть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 10:56
#5735
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Вот на днях было собрание, даже полиция пришла, потому что коммерсы срывали нам все, у нас суды и суды идут с ними, не платят, не заключают договоров и подают на каждого жителя в суд, даже на того, кто их нащвал Человечками..
50 тысяч требуют за такое слово


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 11:25
#5736
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Цитата:
111:
и подают на каждого жителя в суд, даже на того, кто их нащвал Человечками.. 50 тысяч требуют за такое слово

Молодцы,действовать надо цивилизованным путём,оскорбил ,заплати 50000,так и научат толпу грамотному обращению.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 12:45
#5737
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Обижинки весят. Скучковались)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 13:21
#5738
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Цитата:
Добринцофф:
так и научат толпу грамотному обращению.

Ну да для вас коммерсов жильцы дворов, собственники, это толпа.
Наверно ты прав..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19066
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.05.23 - 20:17
#5739
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Цитата:
saba:
Внутренний запрет работает, хочется написать, но дал слово, ни слова о войне



Цитата:
saba:
Мне понравилась фраза Е. Пригожина, сказанная в интервью недавнем: "Пока искали в Украине нацистов, мы переколбасили всех".


хозяин своему слову - слово дал, слово забрал.
Человек слова.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2130
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 09:11
#5740
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Цитата:
alex_60:
Человек слова.

так я не про войну ,я про интервью. Я про то, что мне понравилось, да и слова не мои, просто цитата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 09:27
#5741
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Цитата:
Добринцофф:
Молодцы,


За коллег, переживаете ?? Правильно: - классовая солидарность должна быть: Маркс знает что это такое.
В СССР- это было бы: цеховая сплочённость, от слова "цеховики".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 11:47
#5742
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Цитата:
ACROS:
За коллег, переживаете ?

Предприниматели такие же собственники помещений как и другие жильцы этого дома,почему им надо платить больше ,или нельзя заехать в свой двор непонятно.
Если к Марику приедут гости на 5 машинах ведь он их запустит их через шлагбаум и разместит всех на стоянке,а если к предпринимателю приехали клиенты то им нельзя,где справедливость?
Цитата:
ACROS:
Правильно: - классовая солидарность должна быть: Маркс знает что это такое. В СССР- это было бы: цеховая сплочённость, от слова "цеховики".

Должна быть ,но её нет,Марик ведь то же спекулянт,но в трудную минуту отвернулся от товарищей по цеху.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 12:23
#5743
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Цитата:
Добринцофф:
Если к Марику приедут гости на 5 машинах ведь он их запустит их через шлагбаум и разместит всех на стоянке,а если к предпринимателю приехали клиенты то им нельзя,где справедливость?

Ты пятерых гостей путаешь с многотысячной ордой клиентов, которые с утра до двух ночи этих кафе, и около сотни курьерами, гоняюшими по двору?
А тысячами клиентов Универа, которым мы так же не отдали стоянку и они обиделись?
А тысячам клиентов парка, что ищут там стоянки, тоже отдать двор?
Как то похоже это на пофигизм, сравнить моих гостей, которых в пять авто не было вообще и которые, если и приехали за два года ко мне, разместились на Баймагамбетова рядом, с многотысячными ордами клиентов кафе, универа, парка, магазинов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 12:31
#5744
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Много таких дворов, где бродят тысячами клиентов, тот же Зеленый рынок и тот же Алтынсарина 131.
Алкашня, бомжи, торгаши и их клиенты..
Вот ровно самое было и у нас, потому что ничем не отличалось.
Да, коммерсанты до такой низости опустились, что воюют против жильцов дома, даже не живя тут..
Мне с такими не по пути.
Если мой клиент гонит, против жильцов, я прощаюсь с ним на всегда.
У тебя виду не так.
Да, я не такой как вы.
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