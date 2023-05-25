Re: Отмена ЕСП: министр труда заверила, что появятся другие...

Отправлено: - 09:45

Очередные эксперименты над людьми. То ввели этот режим, теперь отменяют. Никаких цифр, анализа эффективности этого режима не предоставляют. Просто закрываем режим ЕСП, а новый придумаем какой нибудь наверное в конце года, а скорее всего в середине следующего. И потом опять скажут, что неправильно платили, возвращайте долги.