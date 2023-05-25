Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46855
Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 25.05.23 - 15:11
Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге, сделав из нее прерывистую. И это не единичный случай. Должны ли в акимате и полиции прислушаться к мнениям горожан и внести изменения в дорожную разметку?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13728
Re: Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 25.05.23 - 15:11
опять у нг голосование поломанное)
ДА должны прислушаться к мнению автомобилистов и поменять часть разметок
и ДА должны наказывать тех кто занимается самоуправством иначе эти завтра начнут знаки не удобные для себя убирать и лежачих полицейских отковыривать
плебсу только дай волю сразу начнут анархию создавать
ДА должны прислушаться к мнению автомобилистов и поменять часть разметок
и ДА должны наказывать тех кто занимается самоуправством иначе эти завтра начнут знаки не удобные для себя убирать и лежачих полицейских отковыривать
плебсу только дай волю сразу начнут анархию создавать
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 31
Re: Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 26.05.23 - 01:04
соглашусь с предыдущим оратором. ни один из этих вариантов невозможно выбрать. первый вариант - на фоне всеобщего бардака происходящего в казахстане как можно поручиться с твердой уверенностью что в этом конкретном случае сработали как полагается?
второй - пояснительная часть не связанна с непосредственно ответом вообще никак. потому что в конкретном случае он нарушил действующее законодательство а не выразил своё мнение. тогда как вопрос задан о последнем.
третий - пробки из-за разметки? пробки - потому что водилы - , ну вы поняли. и спрашивать мнения у людей неспособных скорректировать свой маршрут в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, как то не очень умно что ли.
и наконец четвертый - это просто нарциссизм и мания величия. конечно! и власти, и американцы а особенно буйден только и делают что грезят в мечтах и выискивают возможности как бы нагадить под дверь, а если удастся - прямо в кровать лично каждому выбирающему этот вариант. я с трудом представляю себе разметку которая именно бы вынуждала к нарушению пдд. и скорее всего правильная пояснительная часть должна звучать как "вынуждает добираться до места назначения не так как мне хочется, а поскольку мне плевать на законодательство в части правил дорожного движения то я просто её (разметку) игнорирую. а потому спросить нужно именно меня , как чрезвычайно ответственного гражданина"
второй - пояснительная часть не связанна с непосредственно ответом вообще никак. потому что в конкретном случае он нарушил действующее законодательство а не выразил своё мнение. тогда как вопрос задан о последнем.
третий - пробки из-за разметки? пробки - потому что водилы - , ну вы поняли. и спрашивать мнения у людей неспособных скорректировать свой маршрут в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, как то не очень умно что ли.
и наконец четвертый - это просто нарциссизм и мания величия. конечно! и власти, и американцы а особенно буйден только и делают что грезят в мечтах и выискивают возможности как бы нагадить под дверь, а если удастся - прямо в кровать лично каждому выбирающему этот вариант. я с трудом представляю себе разметку которая именно бы вынуждала к нарушению пдд. и скорее всего правильная пояснительная часть должна звучать как "вынуждает добираться до места назначения не так как мне хочется, а поскольку мне плевать на законодательство в части правил дорожного движения то я просто её (разметку) игнорирую. а потому спросить нужно именно меня , как чрезвычайно ответственного гражданина"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1859
Re: Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 26.05.23 - 01:25
Внесение изменений в дорожную разметку и принятие соответствующих мер – это решение, которое должно осуществляться компетентными органами, такими как акимат и полиция. Правила и нормы дорожного движения разрабатываются на основе экспертных исследований и обеспечивают безопасность и эффективность дорожного движения. Однако мнение горожан и участников дорожного движения также имеет значение. Если в сообществе существует широко распространенная и подкрепленная обоснованием потребность в изменении разметки на определенных участках дороги, то акимат и полиция могут рассмотреть эти предложения. В таких случаях рекомендуется обратиться к местным органам власти, представить свои аргументы и доказательства, подкрепляющие необходимость изменений в дорожной разметке. Органы власти могут провести соответствующие исследования и рассмотреть возможность внести изменения, если они будут соответствовать требованиям безопасности и улучшению дорожного движения. Важно отметить, что изменения в дорожной разметке должны осуществляться с осторожностью и в соответствии с установленными нормами. Они должны быть обоснованы и продуманы, чтобы не создавать новых проблем и не ухудшать общую безопасность на дороге.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4263
Re: Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 26.05.23 - 06:41
Цитата:
Возле областной прокуратуры , надо думать, была острая необходимость расчертить прерывистую линию для поворота налево, а для жилых домов, такой острой необходимости нет ??
Эл-починно:
В таких случаях рекомендуется обратиться к местным органам власти, представить свои аргументы и доказательства, подкрепляющие необходимость изменений в дорожной разметке.
В таких случаях рекомендуется обратиться к местным органам власти, представить свои аргументы и доказательства, подкрепляющие необходимость изменений в дорожной разметке.
Возле областной прокуратуры , надо думать, была острая необходимость расчертить прерывистую линию для поворота налево, а для жилых домов, такой острой необходимости нет ??
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 60
Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...
Отправлено: 26.05.23 - 07:54
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать