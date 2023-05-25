Re: Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге,...

Отправлено: - 01:04

соглашусь с предыдущим оратором. ни один из этих вариантов невозможно выбрать. первый вариант - на фоне всеобщего бардака происходящего в казахстане как можно поручиться с твердой уверенностью что в этом конкретном случае сработали как полагается?

второй - пояснительная часть не связанна с непосредственно ответом вообще никак. потому что в конкретном случае он нарушил действующее законодательство а не выразил своё мнение. тогда как вопрос задан о последнем.

третий - пробки из-за разметки? пробки - потому что водилы - , ну вы поняли. и спрашивать мнения у людей неспособных скорректировать свой маршрут в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, как то не очень умно что ли.

и наконец четвертый - это просто нарциссизм и мания величия. конечно! и власти, и американцы а особенно буйден только и делают что грезят в мечтах и выискивают возможности как бы нагадить под дверь, а если удастся - прямо в кровать лично каждому выбирающему этот вариант. я с трудом представляю себе разметку которая именно бы вынуждала к нарушению пдд. и скорее всего правильная пояснительная часть должна звучать как "вынуждает добираться до места назначения не так как мне хочется, а поскольку мне плевать на законодательство в части правил дорожного движения то я просто её (разметку) игнорирую. а потому спросить нужно именно меня , как чрезвычайно ответственного гражданина"