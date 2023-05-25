Re: Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае

Отправлено: - 23:39

Повезло ему быть первым для отчёта, другим будет гораздо сложнее. Один-два дня о которых было сказано, придётся провести в очереди за талоном, а потом на сверку. Сегодня заехал в автоцон, 8.15 уже человек 70 в очереди на крыльце было и машин 30 на сверку. Легализация через месяц закончится, а пройти её с каждым днём всё сложнее становится, думаю очень многие попросту не успеют это сделать из-за такой организации.