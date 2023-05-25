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≡ Отмена ЕСП: министр труда заверила, что появятся другие упрощённые схемы уплаты налогов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46855
Отмена ЕСП: министр труда заверила, что появятся другие упрощённые схемы уплаты налогов
Отправлено: 25.05.23 - 23:43
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Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова высказалась об отмене системы Единого совокупного платежа (ЕСП) со следующего года. При этом Тамара Дуйсенова не смогла сказать, какие конкретно механизмы предусмотрят в новом Налоговом кодексе.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
949
Re: Отмена ЕСП: министр труда заверила, что появятся другие...
Отправлено: 25.05.23 - 23:43
#1
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Пандемия закончилась, выборы все прошли, можно и гаечки начать заворачивать, а то расслабились понимаешь...
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