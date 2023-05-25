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≡ Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46855
Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
Отправлено: 25.05.23 - 23:39
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Такие автомобили ввозятся под видом автозапчастей. Еркебулан АБИЛКАКИМОВ приобрел автомобиль в прошлом году, как только он узнал о том, что дано разрешение на легализацию автомобилей, сразу же начал сбор всех необходимых документов.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
949
Re: Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
Отправлено: 25.05.23 - 23:39
#1
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Повезло ему быть первым для отчёта, другим будет гораздо сложнее. Один-два дня о которых было сказано, придётся провести в очереди за талоном, а потом на сверку. Сегодня заехал в автоцон, 8.15 уже человек 70 в очереди на крыльце было и машин 30 на сверку. Легализация через месяц закончится, а пройти её с каждым днём всё сложнее становится, думаю очень многие попросту не успеют это сделать из-за такой организации.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6093
Re: Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
Отправлено: 26.05.23 - 02:11
#2
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Сегодня провожал приятеля, так на вокзале очень интеллигентный гражданин заявил, что легализовано очень мало авто и поэтому процедуру должны продлить до сентября. Ждём с нетерпением
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4263
Re: Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
Отправлено: 26.05.23 - 06:36
#3
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Цитата:
KOS77:
многие попросту не успеют это сделать из-за такой организации.


Ну и не надо её проводить: - правительство, легализуют и официально оформляет потенциальных МАШИН-УБИЙЦ на дорогах.
Ну и второе: - почему я, добросовестный гражданин страны уплачиваю утильсбор и первичный платежи в гос.бюджет, а почему владельцы этих конструкторов и прочих подобных машин не уплачивают - где же продекларированное РАВЕНСТВО ВСЕХ и ВСЯ перед Конституции и перед Законом ??
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