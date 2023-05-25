Re: Так что же отравляет воздух в Костанае? - "НГ"...

Отправлено: - 14:21

Мы, жители северо-запада Костаная, внимательно следим за публикациями журналиста Сауле Куанбек и просим ее и в дальнейшем следить за ситуацией, потому что эти отравители воздуха утихнут вслед за шумихой поднятой, а потом снова продолжат свое дело. Такого не должно быть.