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≡ Так что же отравляет воздух в Костанае? - "НГ" попыталась найти источник смога и едкого запаха
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46852
Так что же отравляет воздух в Костанае? - "НГ" попыталась найти источник смога и едкого запаха
Отправлено: 25.05.23 - 14:21
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На протяжении трех дней с 21 мая в вечернее и ночное время половина города - в густом смоге. Дышать на улице невозможно, дым режет горло и раздражает глаза. Пока госорганы ищут основания для проверки, «НГ» попыталась найти источник смога и едкого запаха
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
48
Re: Так что же отравляет воздух в Костанае? - "НГ"...
Отправлено: 25.05.23 - 14:21
#1
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Мы, жители северо-запада Костаная, внимательно следим за публикациями журналиста Сауле Куанбек и просим ее и в дальнейшем следить за ситуацией, потому что эти отравители воздуха утихнут вслед за шумихой поднятой, а потом снова продолжат свое дело. Такого не должно быть.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
298
Re: Так что же отравляет воздух в Костанае? - "НГ"...
Отправлено: 25.05.23 - 22:00
#2
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....предлагаю написать письмо грете тумберг она как никак эко активистка может она нам поможет или обратиться к зелёным активистам европы к етой самой от партии зелёных в германии аннелене беербоок,рабеку,какое никакое оборудывание посоветуют от дыма и запаха.
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