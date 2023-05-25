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≡ Режим сменить, но 20 млн не платить - Найден вариант для решения проблем костанайских экспедиторов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46852
Режим сменить, но 20 млн не платить - Найден вариант для решения проблем костанайских экспедиторов
Отправлено: 25.05.23 - 16:53
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Больше ста ИП, занятых в сфере грузоперевозок, получили от службы государственных доходов уведомления о том, что они неправомерно пользуются специальным налоговым режимом. Перейти на другой режим они не против, но не согласны с неизбежным доначислением налогов и пеней.
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S
§ Sul
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.19
Сообщений:
2
Re: Режим сменить, но 20 млн не платить - Найден вариант для...
Отправлено: 25.05.23 - 16:53
#1
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Доходом для данной категории налогоплательщиков будет являться вознаграждение экспедитора (посредника, агента). В счетах-фактурах оно должно было выделяться одной строкой. Поэтому суммы не такие уж большие должны быть. А основные статьи расходов их это: ЗП работников, налоги уплаченные в пределах начисленных (кроме удерживаемых у источника выплаты - ИПНуИВ, а также НДС, КПН, ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты), социальные платежи (Соц.страх, мед страх), аренда. Поэтому документально расходы в основном можно подтвердить. А если экспедиторы в некоторых случаях сами являлись непосредственными перевозчиками? Раздельный учет никто не отменял (п.3 ст.194 Налогового кодекса), и услуги перевозок (когда являешься непосредственным перевозчиком) можно думаю отразить в упрощенной декларации.
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S
§ Sul
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.19
Сообщений:
2
Re: Режим сменить, но 20 млн не платить - Найден вариант для...
Отправлено: 25.05.23 - 17:26
#2
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Т.е. в общеустановленном порядке в декларациях Ф.100.00 и Ф.220.00 должны отражаться доходы в виде вознаграждения экспедитора (свой процент) и затраты связанные с получением этого вознаграждения, а остальные доходы в Ф.910.00. Да, ссори, и в счете-фактуре не обязательно выделять вознаграждение экспедитора (для этого предусмотрено ведение налогового регистра). Как вариант - выставление отдельного счета на свое вознаграждение. А вообще конечно, нужно еще раз собрать людей и разъяснить подробнее. Много нюансов по выставлении счетов-фактур экспедитором ( когда перевозчик плательщик НДС, не плательщик НДС. Выписка счетов экспедитором по международной перевозке). Хотя скажут - читайте Налоговый кодекс.
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