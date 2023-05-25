Re: Режим сменить, но 20 млн не платить - Найден вариант для...

Отправлено: - 16:53

Доходом для данной категории налогоплательщиков будет являться вознаграждение экспедитора (посредника, агента). В счетах-фактурах оно должно было выделяться одной строкой. Поэтому суммы не такие уж большие должны быть. А основные статьи расходов их это: ЗП работников, налоги уплаченные в пределах начисленных (кроме удерживаемых у источника выплаты - ИПНуИВ, а также НДС, КПН, ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты), социальные платежи (Соц.страх, мед страх), аренда. Поэтому документально расходы в основном можно подтвердить. А если экспедиторы в некоторых случаях сами являлись непосредственными перевозчиками? Раздельный учет никто не отменял (п.3 ст.194 Налогового кодекса), и услуги перевозок (когда являешься непосредственным перевозчиком) можно думаю отразить в упрощенной декларации.