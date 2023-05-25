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≡ "Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы". Министр просвещения о продлении учебного года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46852
"Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы". Министр просвещения о продлении учебного года
Отправлено: 25.05.23 - 16:14
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Сосредоточенность школьников на учёбе к концу года зависит от мастерства учителей, отметил министр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25898
Re: "Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы"....
Отправлено: 25.05.23 - 16:14
#1
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Голословное утверждение?
Пусть покажет этих детей, зачем пургу гнать?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9175
Re: "Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы"....
Отправлено: 25.05.23 - 16:52
#2
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И эти люди сеют в детях разумное, доброе, вечное...
Да уже 2 дня назад все годовые оценки выставили и сдали учебники. А как хай-вай поднялся до министерства, сразу нагоняй видимо получили от местных чиновников до учителей... Сразу пишут, что учебники, мол в классе и раздают на уроках. Ну умора.
Да никто не переделывал учебные планы, все рассчитано на завершение к 25 мая, а не в угоду продавшимся с потрохами министрам американо-гейропейцам.... лишь бы не советская дата.

Дети в душных кабинетах вынуждены проводить не просто часы, а якобы учиться. Чего ждут эти экспериментаторы? Обмороков в лучшем случае. А открытые настежь окна - это не нарушение техники безопасности?
В некоторых школах кукушку совсем снесло. Объявили дни последней недели тематическими: день без портфеля, день в пижаме, детский день, джинсовый... Предлагают придти в тапочках и домашней одежде... и ведь приходили.
А как же эти вопли накануне каждого учебного года про обязательную форму по каким-то стандартам? А шаг влево - расстрел.

Цитата:
поскольку учителя и директоры получают зарплату за часы работы.

Вот только не надо за часы говорить. Когда школе надо, то они могут снять детей с уроков для репетиций каких-то мероприятий, может учитель не придти или отпустить раньше. Так что изображение из себя порядочных учителей всего лишь изображение.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
204
Re: "Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы"....
Отправлено: 25.05.23 - 16:56
#3
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Каждый Министр просвещения экспериментатор и выдумщик. Пусть сначала опыты на мышах что ли проводит.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
879
"Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы". Министр просвещения о продлении учебного года
Отправлено: 25.05.23 - 16:59
#4
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Цитата:
ZXC:

Зачем им мыши, когда у них в распоряжении целая армия бесправных учителей?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9175
"Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы". Министр просвещения о продлении учебного года
Отправлено: 25.05.23 - 17:00
#5
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Цитата:
ZXC:
Пусть сначала опыты на мышах что ли проводит.

зачем? для них есть подопытные школики
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