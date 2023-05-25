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поскольку учителя и директоры получают зарплату за часы работы.

И эти люди сеют в детях разумное, доброе, вечное...Да уже 2 дня назад все годовые оценки выставили и сдали учебники. А как хай-вай поднялся до министерства, сразу нагоняй видимо получили от местных чиновников до учителей... Сразу пишут, что учебники, мол в классе и раздают на уроках. Ну умора.Да никто не переделывал учебные планы, все рассчитано на завершение к 25 мая, а не в угоду продавшимся с потрохами министрам американо-гейропейцам.... лишь бы не советская дата.Дети в душных кабинетах вынуждены проводить не просто часы, а якобы учиться. Чего ждут эти экспериментаторы? Обмороков в лучшем случае. А открытые настежь окна - это не нарушение техники безопасности?В некоторых школах кукушку совсем снесло. Объявили дни последней недели тематическими: день без портфеля, день в пижаме, детский день, джинсовый... Предлагают придти в тапочках и домашней одежде... и ведь приходили.А как же эти вопли накануне каждого учебного года про обязательную форму по каким-то стандартам? А шаг влево - расстрел.Цитата:Вот только не надо за часы говорить. Когда школе надо, то они могут снять детей с уроков для репетиций каких-то мероприятий, может учитель не придти или отпустить раньше. Так что изображение из себя порядочных учителей всего лишь изображение.