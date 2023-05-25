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≡ Андреевский кекс, или Как сочинить рецепт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46852
Андреевский кекс, или Как сочинить рецепт
Отправлено: 25.05.23 - 15:51
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Рецепт для сложных жизненных обстоятельств. Например, здоровье временно подвело и тебе нельзя ни молока, ни сахара, ни изделий из белой муки. Караул. Другой бы слезы собирал в кулачок, а 9-летний Андрей ПАРХОМЕНКО взял и сочинил рецепт из разрешенных ему продуктов.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2988
Андреевский кекс, или Как сочинить рецепт
Отправлено: 25.05.23 - 15:51
#1
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конечно, я не люблю рецепты на страницах НГ. Но, данный рецепт, учитывая, что 80% населения сейчас имеют инсулинорезистентность, очень актуален. Как человек живущий на кетодиете с интервальным голоданием, рецепт Андрюши одобряю!

[Исправлено: юля елиссева, 25.05.2023 - 17:32]
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