Отправлено: - 15:51

Рецепт для сложных жизненных обстоятельств. Например, здоровье временно подвело и тебе нельзя ни молока, ни сахара, ни изделий из белой муки. Караул. Другой бы слезы собирал в кулачок, а 9-летний Андрей ПАРХОМЕНКО взял и сочинил рецепт из разрешенных ему продуктов.