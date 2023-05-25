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Сирота, который 12 лет не мог получить квартиру, выиграл суд с акиматом в Костанае
Сирота, который 12 лет не мог получить квартиру, выиграл суд с акиматом в Костанае
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