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≡ Сирота, который 12 лет не мог получить квартиру, выиграл суд с акиматом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46848
Сирота, который 12 лет не мог получить квартиру, выиграл суд с акиматом в Костанае
Отправлено: 25.05.23 - 13:10
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Решение по иску Мухтара НУРКАНОВА в адрес отдела жилищных отношений акимата Костаная вынес 24 мая областной суд. Ранее Нурканов обращался с исковым заявлением в специализированный межрайонный административный суд.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1211
Сирота, который 12 лет не мог получить квартиру, выиграл суд с акиматом в Костанае
Отправлено: 25.05.23 - 13:10
#1
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Цитата:
Он добавил, что массовое строительство домов для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется на протяжении последних двух лет и в январе 2023 года государство уже распределило 22 квартиры для этих категорий.

Источник:


Представитель отдела жилищных отношений акимата Владимир МОИСЕЕНКО забыл добавить что в том доме где были выделены квартиры необходимо разместить отделы полиции, так как данная категория в большинстве случаев склонна к употреблению алкоголя и наркотиков.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.05.2023 - 13:11]
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