Отправлено: - 13:10





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48989 Он добавил, что массовое строительство домов для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется на протяжении последних двух лет и в январе 2023 года государство уже распределило 22 квартиры для этих категорий.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.05.2023 - 13:11]

Цитата:Представитель отдела жилищных отношений акимата Владимир МОИСЕЕНКО забыл добавить что в том доме где были выделены квартиры необходимо разместить отделы полиции, так как данная категория в большинстве случаев склонна к употреблению алкоголя и наркотиков.