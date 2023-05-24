Отправлено: - 16:15

kbkz1980:

И смех и грех, И предписание уже выдали. Теперь в суд земельники подали на истребование земель,а владельцы опять чихать хотели.

Цитата:Вот именно.. По Амангельды 114 стоит магазин на тротуаре, люди что бы обойти -идут по проезжей части. Даже в Вашей газете отметили , что Аким города охерел увидев это безобразие ..и что? Понятно , что "умник" видимо выкупил это место у "мастеровитых"дельцов Акимата (так же как тротуары у Центрального рынка) и теперь цитата "Акимат ждёт окончания срока аренды"...Аплодирую стоя! Наверное нет юристов у Акимата (их наплодили как блох,в каждом колледже..сталкивался в суде - тупые они против Свердловского юридического института,элементарных вещей не знают), да и признать НЕЗАКОННОСТЬ аренды (с последующим иском) неохота.. Так и живём..принимают решение во власти "варяги", не имеющие здесь корней и памяти. Не они сажали деревья, не они осваивали целину и поднимали город (который в советское время признавался как самый зелёный город в степи), не они с юности ходили по тенистым улочкам города и восхищались старой архитектурой, не их призывали в армию в старом историческом здании,в котором в далёком 1919 году формировалась кавбригада. Да кому это надо, можно не заморачиваясь признать здание аварийным (ни теньгушку не вкладывая в здание признанное исторической ценностью ), пройтись с пилой по аллеям..осваивая бюджет. Уроды и временщики одним словом.