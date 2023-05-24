НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46846
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 13:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Киоск, а скорее крытые прилавки, удобные для сезонной торговли, установлены в 22 местах, которые определены для этого в Костанае. Правда, не все активно используются - например, в районе КСК чаще всего торгующими не заняты.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9173
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УБЕРИТЕ уже эти железные уродцы по Жастар , она же Арыстанбекова, между 9 и 8 микрорайонами. Они портят вид на березовые посадки.
Пять торгашей арбузов с запредельными ценами на пару месяцев найдут себе новое место. Весь остальной год они пристанище алкашей и бомжей.




Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сезонной торговли

Вот именно для сезоной торговли. Для людей кто имеет дачу, огород. А то сидит человек неопределеной внешностью торгует 5 тонами капусты и говорит это моё. А бабушка на бардюре сидит с 2 кг огурцами и банкой клубникой. Вот и порядок навидите
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13727
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не вздумайте убирать киоски по арыстанбекова! очень удобное место для торговли дынями и арбузами, удобная парковка чтобы подъехать и закупиться, как раз и фуры могут подъехать разгрузить товар и жителям это не мешает
вообще молодцы что сделали там торговую точку, зимой там ели продают а часть прилавков можно отдать бабулькам для продажи зеленухи и ягод
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9173
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 14:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и жителям это не мешает

абайка против ;-) Видимо один из торгашей?
конечно не мешает... когда тротуар завален бахчевыми и люди вынуждены лавировать, спуская на проезжую часть.

[Исправлено: Домовенок, 24.05.2023 - 15:02]
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4870
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 14:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начать работу по демонтажу гаражей-сараев незаконно стоящих на гор.земле г-н Жундубаев не хочет?
Так и будем всё лето соседствовать опять с бомжами наркотами и срачем.


И смех и грех,
И предписание уже выдали.
Теперь в суд земельники подали на истребование земель,а владельцы опять чихать хотели.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25896
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 14:58
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зимой там ели продают а часть прилавков можно отдать бабулькам для продажи зеленухи и ягод

Бабушки, зимой торгуют? Летом на юге - отдыхают?... :-o :-P
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 15:02
#7
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 15:04
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Наши бабушки- комерсы те кто торгуют зимой помедорами, те гоняют в Турцию. А те кто торгуют летом с грядки те зимой дома сидят , носки вяжут. Вот такие они бизнесмены.
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
64
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 16:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И смех и грех, И предписание уже выдали. Теперь в суд земельники подали на истребование земель,а владельцы опять чихать хотели.

Вот именно.. По Амангельды 114 стоит магазин на тротуаре, люди что бы обойти -идут по проезжей части. Даже в Вашей газете отметили , что Аким города охерел увидев это безобразие ..и что? Понятно , что "умник" видимо выкупил это место у "мастеровитых"дельцов Акимата (так же как тротуары у Центрального рынка) и теперь цитата "Акимат ждёт окончания срока аренды"...Аплодирую стоя! Наверное нет юристов у Акимата (их наплодили как блох,в каждом колледже..сталкивался в суде - тупые они против Свердловского юридического института,элементарных вещей не знают), да и признать НЕЗАКОННОСТЬ аренды (с последующим иском) неохота.. Так и живём..принимают решение во власти "варяги", не имеющие здесь корней и памяти. Не они сажали деревья, не они осваивали целину и поднимали город (который в советское время признавался как самый зелёный город в степи), не они с юности ходили по тенистым улочкам города и восхищались старой архитектурой, не их призывали в армию в старом историческом здании,в котором в далёком 1919 году формировалась кавбригада. Да кому это надо, можно не заморачиваясь признать здание аварийным (ни теньгушку не вкладывая в здание признанное исторической ценностью ), пройтись с пилой по аллеям..осваивая бюджет. Уроды и временщики одним словом.
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
64
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 16:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лесовик:
По Амангельды 114 стоит магазин на тротуаре, люди что бы обойти -идут по проезжей части

Может я ошибаюсь с номерацией..ну это в промежутке между улицами Алтынсарина и Абая, кто видел или обращал внимание-занимательное зрелище, особенно зимой-тропинки по тротуару, потом на проезжую часть и вновь на тротуар. Дикость и памятник коррупции.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13727
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 19:57
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
байка против Видимо один из торгашей?

а ты значит против торгашей арбузами значит конкурент? понятно зачем ты на даче столько времени проводишьЦитата:
yudjin:
люди вынуждены лавировать, спуская на проезжую часть.

ходи по лесу который за этими прилавками
сам же пишешь там прекрасные березовые посадки)
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 20:16
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка это хитрый казах . Он мне сразу понравился Если будет кипиш в Казахстане, у него есть хата в Челябинске Если будет кипишь в РФ он дома в КЗ . Красавчик!!

[Исправлено: Vit, 24.05.2023 - 19:17]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
297
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 23:15
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убрать все эти железные коробки к чёртовай матери всё из 90х ни как не можем выйти,страна в шопе то есть супермаркеты вместе с коробками вид города портят,антисанитария и нет порядка в европе такого нету нам нужно равнятся на европу,если уберём ларьки и примагазинные базарчики может нас в евросоюз возьмут...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS