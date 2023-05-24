Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 13:12
Киоск, а скорее крытые прилавки, удобные для сезонной торговли, установлены в 22 местах, которые определены для этого в Костанае. Правда, не все активно используются - например, в районе КСК чаще всего торгующими не заняты. Читать новость
УБЕРИТЕ уже эти железные уродцы по Жастар , она же Арыстанбекова, между 9 и 8 микрорайонами. Они портят вид на березовые посадки. Пять торгашей арбузов с запредельными ценами на пару месяцев найдут себе новое место. Весь остальной год они пристанище алкашей и бомжей.
Вот именно для сезоной торговли. Для людей кто имеет дачу, огород. А то сидит человек неопределеной внешностью торгует 5 тонами капусты и говорит это моё. А бабушка на бардюре сидит с 2 кг огурцами и банкой клубникой. Вот и порядок навидите
не вздумайте убирать киоски по арыстанбекова! очень удобное место для торговли дынями и арбузами, удобная парковка чтобы подъехать и закупиться, как раз и фуры могут подъехать разгрузить товар и жителям это не мешает вообще молодцы что сделали там торговую точку, зимой там ели продают а часть прилавков можно отдать бабулькам для продажи зеленухи и ягод
kbkz1980: И смех и грех, И предписание уже выдали. Теперь в суд земельники подали на истребование земель,а владельцы опять чихать хотели.
Вот именно.. По Амангельды 114 стоит магазин на тротуаре, люди что бы обойти -идут по проезжей части. Даже в Вашей газете отметили , что Аким города охерел увидев это безобразие ..и что? Понятно , что "умник" видимо выкупил это место у "мастеровитых"дельцов Акимата (так же как тротуары у Центрального рынка) и теперь цитата "Акимат ждёт окончания срока аренды"...Аплодирую стоя! Наверное нет юристов у Акимата (их наплодили как блох,в каждом колледже..сталкивался в суде - тупые они против Свердловского юридического института,элементарных вещей не знают), да и признать НЕЗАКОННОСТЬ аренды (с последующим иском) неохота.. Так и живём..принимают решение во власти "варяги", не имеющие здесь корней и памяти. Не они сажали деревья, не они осваивали целину и поднимали город (который в советское время признавался как самый зелёный город в степи), не они с юности ходили по тенистым улочкам города и восхищались старой архитектурой, не их призывали в армию в старом историческом здании,в котором в далёком 1919 году формировалась кавбригада. Да кому это надо, можно не заморачиваясь признать здание аварийным (ни теньгушку не вкладывая в здание признанное исторической ценностью ), пройтись с пилой по аллеям..осваивая бюджет. Уроды и временщики одним словом.
Лесовик: По Амангельды 114 стоит магазин на тротуаре, люди что бы обойти -идут по проезжей части
Может я ошибаюсь с номерацией..ну это в промежутке между улицами Алтынсарина и Абая, кто видел или обращал внимание-занимательное зрелище, особенно зимой-тропинки по тротуару, потом на проезжую часть и вновь на тротуар. Дикость и памятник коррупции.
убрать все эти железные коробки к чёртовай матери всё из 90х ни как не можем выйти,страна в шопе то есть супермаркеты вместе с коробками вид города портят,антисанитария и нет порядка в европе такого нету нам нужно равнятся на европу,если уберём ларьки и примагазинные базарчики может нас в евросоюз возьмут...
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