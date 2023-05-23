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≡ Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46846
Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция
Отправлено: 23.05.23 - 19:14
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Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки, сделав из нее прерывистую. Как отмечает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, это не единичный случай.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 19:14
#1
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Цитата:
По статье 630 КоАП РК предусмотрен штраф на физических лиц в размере двух МРП,

Так лучше 2 мрп отдать чем лишение прав за двойную на пол года или штраф не помню там за сто тыщ вроде. ну или не хилая взятка. )))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 19:50
#2
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А если без шуток. То давай честно. Очень много знаков и разделительных линий вызывают много вопросов. Иногда как будто специально нарисовали что б бабки срубать.
ПС Я не про данный случай. По городу я люблю пешком ходить. На людей смотреть. Себя показать)) но автоматически глаз дёргается когда вижу что знак не по теме стоит)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1210
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 20:40
#3
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Цитата:
По статье 630 КоАП РК предусмотрен штраф на физических лиц в размере двух МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 месячных расчетных показателей.

Источник:


Так по сути такое наказание лёгкий насморк...
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
30
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 23:24
#4
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Цитата:
Vit:
Так лучше 2 мрп отдать чем лишение прав за двойную на пол года или штраф не помню там за сто тыщ вроде. ну или не хилая взятка. )))

вот это правильный подход. даже больше скажу, пдд вовсе нужно отменить и пусть все ездят и ходят как им заблагорассудится и надеюсь после этого все страждущие изменить разметку как им вздумается ощутят удовольствие всеми своими 205-208-ю костями. и давать за подобную тягу к художеству на асфальте нужно как за покушение на убийство, чем оно опосредованно и является, а не 2 вшивых мрп, над которыми этот пикассо ещё насмехаться будет не один месяц при каждом удобном случае или без такового.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
272
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 24.05.23 - 00:20
#5
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Иногда как будто специально нарисовали что б бабки срубать. а Я ЛИЧНО ИМЕЮ ПРАВО СЧИТАТЬ ЧТО СПЕЦИАЛЬНО! ПУСТЬ ДОКАЖУТ МНЕ ОБРАТНОЕ! ЕСЛИ ЧТО ТО МЕШАЕТ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, И ТУТ МОЖНО ШТРАФОВАТЬ, ЗНАЧИТ УМЫШЛЕННО! ДОЛЖНО ВСЁ ДЕЛАТЬСЯ ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ, КАК В ЕВРОПЕ! ИМЕЛ ВОЗВОЖНОСТЬ ГОД ВСЁ ЭТО ВИДЕТЬ! А НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТО И ДЕЛО ИСКАТЬ ИЛИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ СБОРА МЗДЫ! ДА ЕЩЕ ВОПРОС ИДУТ ЛИ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВУ?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1749
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 24.05.23 - 22:47
#6
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вмешательство в организацию дорожного движения///Вот насмешил так насмешил. Нет у нас никакой организации движения. Сплошной бардак с разметкой, знаками, светофорами.
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