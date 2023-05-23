Отправлено: - 23:24

Vit:

Так лучше 2 мрп отдать чем лишение прав за двойную на пол года или штраф не помню там за сто тыщ вроде. ну или не хилая взятка. )))

Цитата:вот это правильный подход. даже больше скажу, пдд вовсе нужно отменить и пусть все ездят и ходят как им заблагорассудится и надеюсь после этого все страждущие изменить разметку как им вздумается ощутят удовольствие всеми своими 205-208-ю костями. и давать за подобную тягу к художеству на асфальте нужно как за покушение на убийство, чем оно опосредованно и является, а не 2 вшивых мрп, над которыми этот пикассо ещё насмехаться будет не один месяц при каждом удобном случае или без такового.