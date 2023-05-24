Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная

Отправлено: - 21:14

КАП МВД РК, сообщает «Колеса». Но в проекте документа редакция нашла информацию, что проводить легализацию авто планируют со дня введения в действие постановления и правил и до 1 сентября 2023 года. Ранее срок назывался до 1 июля. До принятия постановления чиновникам и полицейским предстоит еще разобраться с ошибкой в законе «О дорожном движении», поправки в который вступят в силу 12 января. В результате того, что изменения в этот документ готовились в экстренном порядке, закон может разрешить легализовать автомобили, «не снятые с регистрационного учета в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация».