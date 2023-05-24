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≡ Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46846
Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная
Отправлено: 24.05.23 - 12:56
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Корреспонденты «НГ» приехали в спецавтоЦОН во вторник, в 16 часов. Большую очередь мы не застали. И. о. руководителя отдела подтвердил, что очереди действительно были, и пояснил - вызваны они сбоем в системе МВД.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6092
Re: Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в...
Отправлено: 24.05.23 - 12:56
#1
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По легализации мне пришел отказ по причине, что авто надо снять с российского учёта. Дистанционно снимают частные фирмочки, но просят более ста тысяч тенге. Хотя можно самим съездить в ближайший город, например в тройцк, но тоже затратно, страховка, пошлина и ещё не известно что ещё вылезет
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6092
Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная
Отправлено: 24.05.23 - 21:14
#2
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КАП МВД РК, сообщает «Колеса». Но в проекте документа редакция нашла информацию, что проводить легализацию авто планируют со дня введения в действие постановления и правил и до 1 сентября 2023 года. Ранее срок назывался до 1 июля. До принятия постановления чиновникам и полицейским предстоит еще разобраться с ошибкой в законе «О дорожном движении», поправки в который вступят в силу 12 января. В результате того, что изменения в этот документ готовились в экстренном порядке, закон может разрешить легализовать автомобили, «не снятые с регистрационного учета в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация».
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6092
Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная
Отправлено: 24.05.23 - 21:17
#3
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Я так понимаю, легализацию продлят до сентября, попутно разрешать регистрацию авто состоящии на учёте откуда прибыла, то бишь Россия или Армения
Очень хорошая новость, дай бог сбыться тому. Пора уже думать о простых граждан
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12515
Жалобы на очереди и сломанную систему прокомментировали в спецЦОНе Костаная
Отправлено: 24.05.23 - 21:29
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Мне если честно пофиг Ищу универсал новый пассат. У нас таких не ма. Я буду один в Костанае на таком гонять. Просто и трудно найти на местном рынке практически не возможно. . Виза бар. Очень заманчиво. Двигатель дизиль. Эл и драг ,приглядите . Посмотрим оценим.
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