Отправлено: - 19:35

«главное - чтобы это было современно и соответствовало запросам жителей и молодежи».

Цитата:Согласен с акимом, нужно строить дома с современной отделкой, а не то что строят сейчас и будут строить на месте снесенных домов. Свозили бы нынешних горе застройщиков хотя бы в Челябинск, посмотреть как строят новые микрорайоны. У нас будто кроме кирпича других материалов не существует!?