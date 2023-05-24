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≡ Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения проблемы искал аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46846
Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения проблемы искал аким области
Отправлено: 24.05.23 - 17:21
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Кумар АКСАКАЛОВ проверял те стройки, где, по данным городских властей, есть проблемы с подрядчиками. Аким области считает, что решить много проблем могут местные фирмы, если объединятся, чтобы выиграть в конкурентной борьбе с приезжими.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12514
Re: Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения...
Отправлено: 24.05.23 - 17:21
#1
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Скажите кому интересны такие домики? И ещё всё приехали как будто открыли небеса.Дома должны быть квадратные на 4 человека . Рядом брусчатка небольшой огород. Рядом деревья. Красиво должно быть а не выгледить как тюрма.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
947
Re: Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения...
Отправлено: 24.05.23 - 19:35
#2
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Цитата:
 «главное - чтобы это было современно и соответствовало запросам жителей и молодежи».

Согласен с акимом, нужно строить дома с современной отделкой, а не то что строят сейчас и будут строить на месте снесенных домов. Свозили бы нынешних горе застройщиков хотя бы в Челябинск, посмотреть как строят новые микрорайоны. У нас будто кроме кирпича других материалов не существует!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12514
Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения проблемы искал аким области
Отправлено: 24.05.23 - 19:40
#3
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Цитата:
KOS77:
Челябинск это промышленый город. Костанай это другое тут надо ближе к земле. А не высотки.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13727
Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения проблемы искал аким области
Отправлено: 24.05.23 - 19:54
#4
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