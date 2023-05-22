Отправлено: - 17:20

Vit:

Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2023 - 17:23]

Цитата:Эстония, Латвия и Литва нормально живут, согласно данным международного валютного фонда (МВФ) среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).Эстония на одного гражданина ВВП - 31,21 тысяч долларов.Литва - 28,09.Латвия - 25,14.Ну и в развитых странах: Норвегия - 101,1 тысяч долларов, США - 80,03, Финляндия - 54,35, Германия - 51,38.Россия на одного гражданина ВВП - 14,4 тысяч долларов, Казахстан - 12,31 тысяч долларов, Беларусь - 7,94.Визуально посмотреть информацию по ВВП на душу населения можно ниже по ссылке, нужно кликать мышкой на карте в изображение страны.Здесь (следует обновить страницу, тогда появится карта):