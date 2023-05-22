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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46846
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:24
#45
Комментарий удален модератором.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
5
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 15:51
#46
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Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики - они производят самый нужный товар - еду. Если Россию обидеть хотели - опять мимо. Россиийское оружие покупают и цивилизованные и демократические страны, 40% мирового производства атомной энергетики это Росатом, ледокольный флот России в разы больше, чем во всех странах - не потому, что не надо - технологии сложные. Да и сам термин «банановая республика», используется для описания небольшой нестабильной тропической нации в Латинской Америке с узкоспециализированной аграрной экономикой. Недостаточно образования, полученного из газетных заголовков - прочитайте "Короли и капуста" - этот роман О`Генри написал в 1904 году, находясь, кстати, в Гондурасе.Цитата:
да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.


Источник:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12512
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:12
#47
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Цитата:
Ben: Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики
Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2987
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:17
#48
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Цитата:
Vit:
ока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я

Кроме российской пропаганды об этом не говорит никто...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12512
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:23
#49
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Цитата:
юля елиссева:
А самое главное. Я иду в ТЦ. Рядом девушка молодая лет 25 . С лукошком!!! Твою ж м...ь У нас это было где то в СССР. Но не сегодня. Люди живут а не понтуются. Мы всё расхерили при развале СССР.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4220
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 17:20
#50
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Цитата:
Vit:
Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!


Эстония, Латвия и Литва нормально живут, согласно данным международного валютного фонда (МВФ) среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).

Эстония на одного гражданина ВВП - 31,21 тысяч долларов.
Литва - 28,09.
Латвия - 25,14.

Ну и в развитых странах: Норвегия - 101,1 тысяч долларов, США - 80,03, Финляндия - 54,35, Германия - 51,38.

Россия на одного гражданина ВВП - 14,4 тысяч долларов, Казахстан - 12,31 тысяч долларов, Беларусь - 7,94.

Визуально посмотреть информацию по ВВП на душу населения можно ниже по ссылке, нужно кликать мышкой на карте в изображение страны.

Здесь (следует обновить страницу, тогда появится карта):

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2023 - 17:23]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12512
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 17:24
#51
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Цитата:
Kairat stayer:
ВВП это для Акимов что б им больше зарплату давали А я другими глазами смотрю)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4220
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 17:28
#52
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Цитата:
Vit:
ВВП это для Акимов что б им больше зарплату давали А я другими глазами смотрю)


Повнимательнее присмотрись, данные МВФ, главный офис находиться в проклятом для тебя городе Вашингтон (США).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4220
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 17:33
#53
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Цитата:
Vit:
ВВП это для Акимов что б им больше зарплату давали А я другими глазами смотрю)


В МВФ статистика нормальная, даже Россия в былые времена у них кредиты брала, в 2021 году получила $18 милиардов долларов.

Подробнее на РБК:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1210
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 18:01
#54
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Цитата:
Vit:
Одно я точно знаю. Если рубль упадёт сильно ,то вы все лже-патриоты побежите покупать его. Потом квартиры в Челябинске у многих "патриотов" появляются. Автомобили тд)

Ага..-Утром — покос, вечером — надой. То корова поросится, то куры понеслись... а тут вишня взошла, свёкла заколосилась... Цитата:
Vit:
Санкции рано или поздно закончатся и разрешат Росссии опять Visa пользоватся. Только Россия к этому времени ещё крепче станет. Наверно) надеюсь.

Мечтать не вредно!..
- Все, приехали.
- Ты куда меня завез?!
- Совхоз "Светлый путь".
- Какой светлый?? Не видно ж ничего!

Цитата:
и разрешат России опять Visa пользоватся.

Кто разрешит? Дядя Сэм? Но перед снятием надо на колени перед ним упасть!)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1210
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 18:03
#55
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Цитата:
Vit:
Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!


Это в России так живут ???)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12512
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 18:30
#56
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Это в России так живут ???)))
Россия? Если б не было революции как щас историки говорят . Щас Россия жила бы лучше всех вместе взятых..долбят. И долбят матушку Россию. Дай бог ей выдержать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12512
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 18:52
#57
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Человек говорит о родине . Родилась в зоатустк вышла замуж тут на месте это нЦитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И мигранты долбят. Тут я сто лет назад говорил. Будьте аккуратны А теперь получили че получили. Россия щедрая душа. В Польше уже только за то что пописил на памятник, депортация. В РФ сопли жуют.
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