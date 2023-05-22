Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики - они производят самый нужный товар - еду. Если Россию обидеть хотели - опять мимо. Россиийское оружие покупают и цивилизованные и демократические страны, 40% мирового производства атомной энергетики это Росатом, ледокольный флот России в разы больше, чем во всех странах - не потому, что не надо - технологии сложные. Да и сам термин «банановая республика», используется для описания небольшой нестабильной тропической нации в Латинской Америке с узкоспециализированной аграрной экономикой. Недостаточно образования, полученного из газетных заголовков - прочитайте "Короли и капуста" - этот роман О`Генри написал в 1904 году, находясь, кстати, в Гондурасе.Цитата:
да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.
Ben: Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики
Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!
Vit: Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!
Эстония, Латвия и Литва нормально живут, согласно данным международного валютного фонда (МВФ) среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).
Эстония на одного гражданина ВВП - 31,21 тысяч долларов. Литва - 28,09. Латвия - 25,14.
Ну и в развитых странах: Норвегия - 101,1 тысяч долларов, США - 80,03, Финляндия - 54,35, Германия - 51,38.
Россия на одного гражданина ВВП - 14,4 тысяч долларов, Казахстан - 12,31 тысяч долларов, Беларусь - 7,94.
Визуально посмотреть информацию по ВВП на душу населения можно ниже по ссылке, нужно кликать мышкой на карте в изображение страны.
Здесь (следует обновить страницу, тогда появится карта):
Vit: Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!
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