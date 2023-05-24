Re: Жилые дома в Костанае строят с нарушениями. Рецепт решения...

Отправлено: - 17:21

Скажите кому интересны такие домики? И ещё всё приехали как будто открыли небеса.Дома должны быть квадратные на 4 человека . Рядом брусчатка небольшой огород. Рядом деревья. Красиво должно быть а не выгледить как тюрма.