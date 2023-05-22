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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46845
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:24
#45
Комментарий удален модератором.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
5
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 15:51
#46
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Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики - они производят самый нужный товар - еду. Если Россию обидеть хотели - опять мимо. Россиийское оружие покупают и цивилизованные и демократические страны, 40% мирового производства атомной энергетики это Росатом, ледокольный флот России в разы больше, чем во всех странах - не потому, что не надо - технологии сложные. Да и сам термин «банановая республика», используется для описания небольшой нестабильной тропической нации в Латинской Америке с узкоспециализированной аграрной экономикой. Недостаточно образования, полученного из газетных заголовков - прочитайте "Короли и капуста" - этот роман О`Генри написал в 1904 году, находясь, кстати, в Гондурасе.Цитата:
да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.


Источник:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12508
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:12
#47
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Цитата:
Ben: Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики
Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2987
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:17
#48
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Цитата:
Vit:
ока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я

Кроме российской пропаганды об этом не говорит никто...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12508
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 16:23
#49
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Цитата:
юля елиссева:
А самое главное. Я иду в ТЦ. Рядом девушка молодая лет 25 . С лукошком!!! Твою ж м...ь У нас это было где то в СССР. Но не сегодня. Люди живут а не понтуются. Мы всё расхерили при развале СССР.
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