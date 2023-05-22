Отправлено: - 16:12

Ben: Зря вы пытаетесь обидеть банановые республики

Цитата:Банановая республика это мы. Пока нам в уши говорят что Прибалтика умирает Я как посмотрел на это всё. Там люди живут. Дачи для отдыха. На реках разные катера. Вдоль дорог прогулочные, люди с детьми, с калясками отдыхают. И им чехать на газ, на Россию. Им хорошо. Новые машины. Домики как из кино. А на фермеров посмотрите, двор чистый . Старый трактор чистый, нет рядом лужи мазута Мы не просто отстали на 20-50 лет Мы отстали на всегда!!!