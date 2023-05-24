Отправлено: - 14:13

Срок завершения строительства части водовода до села Заречное - в текущем году, а до с. Октябрьское - в 2023 году. Сдача полностью объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Цитата:Для чего все это разводить на три строчки, если все заканчивается в этом году?