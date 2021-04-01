Стихи мои ... и хорошие

Отправлено: - 15:07

Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)



Стихи о весеннем празднике.

(Иванов-Маяковский)



Идет по городу весна долгожданная,

Дороги и тротуары лужами украшая.

Смогу ли 8-го поздравить гражданок я?

Или, как коммунальщики, оплошаю?



Прямо по лужам и крошеву снежному

Женщина несчастная движется.

На первый взгляд слабая и нежная,

Но устойчивая, как горнолыжница



На одних женщин глядят с обожанием,

К другим чувствуют робости проявление,

Третьих боятся до коленей дрожания,

Вплоть до кишечного опорожнения.



Вот тут и случился в судьбе поворот.

Падая в месиво грязно-снежное,

Увидел я, как прохожий берет

Эту женщину под ручку вежливо.



Берет как пиво после парилки,

Как бритву новую, незатупленную,

Берет как водки четыре бутылки,

На последние деньги купленные.



Я волком отгрыз бы ему что-нибудь,

Без чего не получишь омлета,

Теперь никогда не смогут уснуть

Те, кто увидел зрелище это …



Как он достаёт из сумки заплечной

Весенних цветов букет здоровенный.

И поздравляет всех женщин встречных

С праздником женским, нежным, весенним.



Греет солнце лучами долгожданными,

Дороги и тротуары лужами украшая.

Належимся еще на диванах мы

Если 8-го не оплошаем.