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Стихи мои ... и хорошие
Стихи мои ... и хорошие
Куратор темы: Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.04.21 - 10:48
Весенняя колыбельная
В лужах снег мешая
Житель Костаная
По весенним топям бредёт
Спят в СИЗО герои
Власть не беспокоя
ЖКХ бюджет блюдёт
Город засыпая
Фонари включает
Но они гореть не спешат
Жадно ждут канавы
Твой башмак дырявый
И ухабы прячут взгляд
Смотрят нагловато
Окна акимата
Как страдает электорат
Отражаясь в лужах
Звезды людям служат
Просто светят и молчат
Только звезды в лужах
Пешеходам служат
Гордо светят и молчат
В лужах снег мешая
Житель Костаная
По весенним топям бредёт
Спят в СИЗО герои
Власть не беспокоя
ЖКХ бюджет блюдёт
Город засыпая
Фонари включает
Но они гореть не спешат
Жадно ждут канавы
Твой башмак дырявый
И ухабы прячут взгляд
Смотрят нагловато
Окна акимата
Как страдает электорат
Отражаясь в лужах
Звезды людям служат
Просто светят и молчат
Только звезды в лужах
Пешеходам служат
Гордо светят и молчат
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 27.08.21 - 16:51
Ольга и червяк (Э. Суровый)
— Хочешь, я расскажу тебе песню? (c)
Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету.
Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса,
Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый,
Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.
А Ольга Ведлер, шагая смело и вдруг увидев червячье тельце, что с малолетства
Привыкло к мраку, взяла беднягу и опустила его обратно в глухой колодец, места родные,
Чтоб солнце полдня не выжгло гаду остатки знаний, непроизвольно застрявших с детства.
Таким, как Ольга, поем мы песню, а черви, если взлететь не могут, пусть уползают в свою стихию!
— Хочешь, я расскажу тебе песню? (c)
Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету.
Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса,
Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый,
Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.
А Ольга Ведлер, шагая смело и вдруг увидев червячье тельце, что с малолетства
Привыкло к мраку, взяла беднягу и опустила его обратно в глухой колодец, места родные,
Чтоб солнце полдня не выжгло гаду остатки знаний, непроизвольно застрявших с детства.
Таким, как Ольга, поем мы песню, а черви, если взлететь не могут, пусть уползают в свою стихию!
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 28.10.21 - 09:40
Форумный чарльстон (Э. Суровый)
Выдь на форум: чей стон раздается
На просторах страниц сетевых
То рыданье пургою зовется -
После выпитых литров пивных
Марик! Марик!.. слезами своими
Ты опять начинаешь рассказ,
И страданиями воровскими
Бесконечно ты потчуешь нас
Там, где Марик, там стон...
Эх, сердечный!
Что же значит твой плач бесконечный?
Ты проснувшись, покушать забыл?
Иль, пурги повинуясь законам,
Всё, что мог, ты уже совершил,-
Пишешь бредни, подобные стонам,
И духовно навеки почил?..
Выдь на форум: чей стон раздается
На просторах страниц сетевых
То рыданье пургою зовется -
После выпитых литров пивных
Марик! Марик!.. слезами своими
Ты опять начинаешь рассказ,
И страданиями воровскими
Бесконечно ты потчуешь нас
Там, где Марик, там стон...
Эх, сердечный!
Что же значит твой плач бесконечный?
Ты проснувшись, покушать забыл?
Иль, пурги повинуясь законам,
Всё, что мог, ты уже совершил,-
Пишешь бредни, подобные стонам,
И духовно навеки почил?..
Г
Гость
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 12.11.21 - 19:18
Комментарий удален модератором.
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 10:35
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора):
День Рождения НГ
Песенка форумчан на мотив из "Бременских музыкантов"
Ничего на свете лучше не-е-ту,
Чем читать любимую газе-е-ту.
У нее сегодня День Рожденья.
Все несут и пишут поздравле-е-нья ! (2 раза)
Там уже - накрытая поля-я-на.
Там уже порвали два бая-а-на.
Всем плевать на графики прироста.
И статьям предпочитают то-о-сты. (2 раза)
Мы ж свое призванье не забу-у-дем
Завтра все старательно обсу-у-дим
Вы-лезайте, братцы, из берлоги,
Замусолим темы до изжо-о-ги ! (2 раза)
[Исправлено: Маркс, 07.04.2022 - 11:16]
День Рождения НГ
Песенка форумчан на мотив из "Бременских музыкантов"
Ничего на свете лучше не-е-ту,
Чем читать любимую газе-е-ту.
У нее сегодня День Рожденья.
Все несут и пишут поздравле-е-нья ! (2 раза)
Там уже - накрытая поля-я-на.
Там уже порвали два бая-а-на.
Всем плевать на графики прироста.
И статьям предпочитают то-о-сты. (2 раза)
Мы ж свое призванье не забу-у-дем
Завтра все старательно обсу-у-дим
Вы-лезайте, братцы, из берлоги,
Замусолим темы до изжо-о-ги ! (2 раза)
[Исправлено: Маркс, 07.04.2022 - 11:16]
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 10:38
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)
Гимн НГ по мотивам стихотворения
из романа В.С. Пикуля "Три возраста Окини-сан".
Давай, НГ, смелей вперед !
Ударим громче в барабаны.
Статья в газету - полный ход.
И денег - полные карманы.
Отчет, заметка, интервью,
И репортаж из акимата.
За злободневную статью
Опять редактор кроет матом.
Но все равно - опять вперед !
Любую тему - в разработку,
Когда настанет твой черед,
Хватай сенсацию за глотку.
Вся наша жизнь проходит в поиске,
Ведь мы ребята - хоть куда!
Нас от Тургая и до Троицка
Несет событий череда.
Гимн НГ по мотивам стихотворения
из романа В.С. Пикуля "Три возраста Окини-сан".
Давай, НГ, смелей вперед !
Ударим громче в барабаны.
Статья в газету - полный ход.
И денег - полные карманы.
Отчет, заметка, интервью,
И репортаж из акимата.
За злободневную статью
Опять редактор кроет матом.
Но все равно - опять вперед !
Любую тему - в разработку,
Когда настанет твой черед,
Хватай сенсацию за глотку.
Вся наша жизнь проходит в поиске,
Ведь мы ребята - хоть куда!
Нас от Тургая и до Троицка
Несет событий череда.
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 10:48
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)
НГГНГ(НовоГодний Гимн Нашей Газеты)
(на мотив "Синей птицы" Машины времени)
Исполнять на корпоративе .
Мы такие статьи писали,
Что не очень-то и рискнешь.
Мы такое бабло спасали,
Что не сразу-то и пропьешь.
Мы не прячемся под столами,
И не маемся ерундой,
Мы - охотники за вестями
Жизни путаной, непростой (можно областной)
Знаем мы, что Дедов Морозов
Станет много под Новый Год,
И возникнет опять угроза,
Что надуют они народ.
Всех заставят ходить кругами,
За подарки стишки читать,
И охрипшими голосами
Криком елочку зажигать.
Но мы таких "ДедМорозов" били,
Что не очень-то и рискнешь.
Мы такие напитки пили,
Что не сразу-то и глотнешь.
Пусть твердит оппонент упрямо,
Что несем мы типичный бред,
Но НГ заявляет прямо -
ДедМорозов на свете нет.
НГГНГ(НовоГодний Гимн Нашей Газеты)
(на мотив "Синей птицы" Машины времени)
Исполнять на корпоративе .
Мы такие статьи писали,
Что не очень-то и рискнешь.
Мы такое бабло спасали,
Что не сразу-то и пропьешь.
Мы не прячемся под столами,
И не маемся ерундой,
Мы - охотники за вестями
Жизни путаной, непростой (можно областной)
Знаем мы, что Дедов Морозов
Станет много под Новый Год,
И возникнет опять угроза,
Что надуют они народ.
Всех заставят ходить кругами,
За подарки стишки читать,
И охрипшими голосами
Криком елочку зажигать.
Но мы таких "ДедМорозов" били,
Что не очень-то и рискнешь.
Мы такие напитки пили,
Что не сразу-то и глотнешь.
Пусть твердит оппонент упрямо,
Что несем мы типичный бред,
Но НГ заявляет прямо -
ДедМорозов на свете нет.
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 10:54
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
(из неопубликованной главы в день 8 марта)
Весна!... Мужчины торжествуя
На женщин обращают взор
Восьмого марта каждый чует
Весны воинственный напор
Мчат мужики по Костанаю
С прилавков все подряд сметая
Ведь женщин нужно ублажать
Не пиво пить и в кресле спать
Вот в кухне поседевший мальчик
Себе пивка сообразив
И поваром вообразив
С салатом вместе режет пальчик
Ему нисколько не смешно
И дел еще полным-полно
Поток статей не прекращая
НГ всех женщин поздравляет
А на столах стоят давно
Цветы, закуска и вино
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
(из неопубликованной главы в день 8 марта)
Весна!... Мужчины торжествуя
На женщин обращают взор
Восьмого марта каждый чует
Весны воинственный напор
Мчат мужики по Костанаю
С прилавков все подряд сметая
Ведь женщин нужно ублажать
Не пиво пить и в кресле спать
Вот в кухне поседевший мальчик
Себе пивка сообразив
И поваром вообразив
С салатом вместе режет пальчик
Ему нисколько не смешно
И дел еще полным-полно
Поток статей не прекращая
НГ всех женщин поздравляет
А на столах стоят давно
Цветы, закуска и вино
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 11:01
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)
Настроенческое
И мысли о мюсли
И слюни от мыслей
Серебряной нитью
До пола повисли
Настроенческое
И мысли о мюсли
И слюни от мыслей
Серебряной нитью
До пола повисли
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 07.04.22 - 11:25
Стихи Иванова с добавлениями (публикуются по просьбе автора)
Бэбибум на форуме) (с) Ольга Колоколова
Если средь февральской стужи,
Вдруг раздался капель звон,
Разбуди скорее мужа
Чтоб родился скорпион.
Если в марте вас под утро
Песней разбудил скворец,
Знает даже "Камасутра",
Что наметился стрелец.
Новый год, лежим в кровати,
Нас поздравил Елбасы.
После этой благодати
Появляются весы.
Селена:
Нам в апреле солнце светит,
И любовь сбивает с ног.
Это значит в новогодье
Точно будет козерог.
yud:
В новогодней круговерти
улыбаясь трут носы,
люди делают подарки
чтоб рождалися ВЕСЫ !
Ла-Коста:
Неважно, Весы, иль Телец,
Постарался отец-молодец!
И неважно, капель или вьюга,
Круглый год люди любят друг друга!
Victor Yang:
В Женский день, 8 марта,
Если мам "поздравят" все отцы-
То родятся в конце года
Распрекрасные Стрельцы!
[Исправлено: Маркс, 14.04.2022 - 09:09]
Бэбибум на форуме) (с) Ольга Колоколова
Если средь февральской стужи,
Вдруг раздался капель звон,
Разбуди скорее мужа
Чтоб родился скорпион.
Если в марте вас под утро
Песней разбудил скворец,
Знает даже "Камасутра",
Что наметился стрелец.
Новый год, лежим в кровати,
Нас поздравил Елбасы.
После этой благодати
Появляются весы.
Селена:
Нам в апреле солнце светит,
И любовь сбивает с ног.
Это значит в новогодье
Точно будет козерог.
yud:
В новогодней круговерти
улыбаясь трут носы,
люди делают подарки
чтоб рождалися ВЕСЫ !
Ла-Коста:
Неважно, Весы, иль Телец,
Постарался отец-молодец!
И неважно, капель или вьюга,
Круглый год люди любят друг друга!
Victor Yang:
В Женский день, 8 марта,
Если мам "поздравят" все отцы-
То родятся в конце года
Распрекрасные Стрельцы!
[Исправлено: Маркс, 14.04.2022 - 09:09]
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 10.03.23 - 15:07
Стихи Иванова (публикуются по просьбе автора)
Стихи о весеннем празднике.
(Иванов-Маяковский)
Идет по городу весна долгожданная,
Дороги и тротуары лужами украшая.
Смогу ли 8-го поздравить гражданок я?
Или, как коммунальщики, оплошаю?
Прямо по лужам и крошеву снежному
Женщина несчастная движется.
На первый взгляд слабая и нежная,
Но устойчивая, как горнолыжница
На одних женщин глядят с обожанием,
К другим чувствуют робости проявление,
Третьих боятся до коленей дрожания,
Вплоть до кишечного опорожнения.
Вот тут и случился в судьбе поворот.
Падая в месиво грязно-снежное,
Увидел я, как прохожий берет
Эту женщину под ручку вежливо.
Берет как пиво после парилки,
Как бритву новую, незатупленную,
Берет как водки четыре бутылки,
На последние деньги купленные.
Я волком отгрыз бы ему что-нибудь,
Без чего не получишь омлета,
Теперь никогда не смогут уснуть
Те, кто увидел зрелище это …
Как он достаёт из сумки заплечной
Весенних цветов букет здоровенный.
И поздравляет всех женщин встречных
С праздником женским, нежным, весенним.
Греет солнце лучами долгожданными,
Дороги и тротуары лужами украшая.
Належимся еще на диванах мы
Если 8-го не оплошаем.
Стихи о весеннем празднике.
(Иванов-Маяковский)
Идет по городу весна долгожданная,
Дороги и тротуары лужами украшая.
Смогу ли 8-го поздравить гражданок я?
Или, как коммунальщики, оплошаю?
Прямо по лужам и крошеву снежному
Женщина несчастная движется.
На первый взгляд слабая и нежная,
Но устойчивая, как горнолыжница
На одних женщин глядят с обожанием,
К другим чувствуют робости проявление,
Третьих боятся до коленей дрожания,
Вплоть до кишечного опорожнения.
Вот тут и случился в судьбе поворот.
Падая в месиво грязно-снежное,
Увидел я, как прохожий берет
Эту женщину под ручку вежливо.
Берет как пиво после парилки,
Как бритву новую, незатупленную,
Берет как водки четыре бутылки,
На последние деньги купленные.
Я волком отгрыз бы ему что-нибудь,
Без чего не получишь омлета,
Теперь никогда не смогут уснуть
Те, кто увидел зрелище это …
Как он достаёт из сумки заплечной
Весенних цветов букет здоровенный.
И поздравляет всех женщин встречных
С праздником женским, нежным, весенним.
Греет солнце лучами долгожданными,
Дороги и тротуары лужами украшая.
Належимся еще на диванах мы
Если 8-го не оплошаем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3469
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 24.05.23 - 15:02
Эх, давненько здесь не появлялся Иванов!
Что б не заросла сюда тропа, тисну несколько строчек, пока Иванов творит в тиши
Чему сердце молилось
Отошло навсегда!
Надо мною звезда закатилась,
Закатилась звезда!
И горела нежарко,
Не давала тепла,
И светила неярко,
Но всё же была!
Я стоял под звездою,
Дожидался зари.
А теперь только место пустое,
Смотри, не смотри!
(Неизвестный автор)
Что б не заросла сюда тропа, тисну несколько строчек, пока Иванов творит в тиши
Чему сердце молилось
Отошло навсегда!
Надо мною звезда закатилась,
Закатилась звезда!
И горела нежарко,
Не давала тепла,
И светила неярко,
Но всё же была!
Я стоял под звездою,
Дожидался зари.
А теперь только место пустое,
Смотри, не смотри!
(Неизвестный автор)
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