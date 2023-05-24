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≡ Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46845
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 13:12
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Киоск, а скорее крытые прилавки, удобные для сезонной торговли, установлены в 22 местах, которые определены для этого в Костанае. Правда, не все активно используются - например, в районе КСК чаще всего торгующими не заняты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9173
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:12
#1
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УБЕРИТЕ уже эти железные уродцы по Жастар , она же Арыстанбекова, между 9 и 8 микрорайонами. Они портят вид на березовые посадки.
Пять торгашей арбузов с запредельными ценами на пару месяцев найдут себе новое место. Весь остальной год они пристанище алкашей и бомжей.




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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12504
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:41
#2
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Цитата:
сезонной торговли

Вот именно для сезоной торговли. Для людей кто имеет дачу, огород. А то сидит человек неопределеной внешностью торгует 5 тонами капусты и говорит это моё. А бабушка на бардюре сидит с 2 кг огурцами и банкой клубникой. Вот и порядок навидите
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13725
Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...
Отправлено: 24.05.23 - 13:43
#3
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не вздумайте убирать киоски по арыстанбекова! очень удобное место для торговли дынями и арбузами, удобная парковка чтобы подъехать и закупиться, как раз и фуры могут подъехать разгрузить товар и жителям это не мешает
вообще молодцы что сделали там торговую точку, зимой там ели продают а часть прилавков можно отдать бабулькам для продажи зеленухи и ягод
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9173
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 14:09
#4
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Цитата:
abaika95:
и жителям это не мешает

бабаяга...т.е абайка против ;-) Видимо один из торгашей, алкашей, бомжей?
конечно не мешает... когда тротуар завален бахчевыми и люди вынуждены лавировать, спуская на проезжую часть.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4870
Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в Костанае
Отправлено: 24.05.23 - 14:34
#5
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А начать работу по демонтажу гаражей-сараев незаконно стоящих на гор.земле г-н Жундубаев не хочет?
Так и будем всё лето соседствовать опять с бомжами наркотами и срачем.


И смех и грех,
И предписание уже выдали.
Теперь в суд земельники подали на истребование земель,а владельцы опять чихать хотели.
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