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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46845
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:24
#45
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Цитата:
Vit:
танцевать.

Вот у меня с танцами тяжеловато, завидую тем , кто умеет.
Профайл
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