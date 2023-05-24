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≡ В Тобыле и Заречном вводят ограничения на подачу воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46845
В Тобыле и Заречном вводят ограничения на подачу воды
Отправлено: 24.05.23 - 12:27
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Ограничения связаны с повышением температуры воздуха и большим расходом воды для полива приусадебных участков. Начинают они действовать сегодня, 24 мая, и коснутся как благоустроенного, так и частного сектора двух населенных пунктов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12504
В Тобыле и Заречном вводят ограничения на подачу воды
Отправлено: 24.05.23 - 12:27
#1
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В затобольске частный сектор всю жизнь жил независимо от всех Свои колодцы. Скважины. Кормили огородом пол города. В мкр практически изчезли огороды. У друга заставили убрать, ради новой площади. И вот. Постороили три новых домах и бац, воды нету.))

[Исправлено: Vit, 24.05.2023 - 11:28]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3128
Re: В Тобыле и Заречном вводят ограничения на подачу воды
Отправлено: 24.05.23 - 14:13
#2
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Цитата:
Срок завершения строительства части водовода до села Заречное - в текущем году, а до с. Октябрьское - в 2023 году. Сдача полностью объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Для чего все это разводить на три строчки, если все заканчивается в этом году? :-x
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