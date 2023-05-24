Re: Места нестационарной уличной торговли планируют обновить в...

Отправлено: - 13:43

не вздумайте убирать киоски по арыстанбекова! очень удобное место для торговли дынями и арбузами, удобная парковка чтобы подъехать и закупиться, как раз и фуры могут подъехать разгрузить товар и жителям это не мешает

вообще молодцы что сделали там торговую точку, зимой там ели продают а часть прилавков можно отдать бабулькам для продажи зеленухи и ягод