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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46845
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
4
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 22:13
#30
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Торговцам реальной валютой посвящается: ...мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.
Прочтите книгу А. Паршева "Почему Россия не Америка" - она поможет понять происходящее в мире. Что касается фантиков. Если я вымою ваши сапоги, а вы подстрижёте меня, и мы с вами за выполненные работы обменяемся долларами, то экономика США станет богаче на вот эту кучку долларов - так они считают свой валовый национальный продукт. Но реального товара эта наша сделка НЕ создала! Метрополия (США) для туземцев всего мира напечатала 31 ТРИЛЛИОН фантиков, обеспеченных угрозой вмешательства в национальные интересы любой ГОРДОЙ страны (Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Венесуэла, Югославия и т.д.). Слабо продемонстрировать свою гордость, Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. - так что кто за фантиками - тому в штаты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15736
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 08:53
#31
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Цитата:
saba:
А как же КАСЕ?

Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар. Формально тенге меняется на доллар по курсу КАСЕ, потом доллар меняется на рубль по курсу (наверное) ММВБ и получается курс тенге-рубль. Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться. И что-то мне подсказывает что снова к золотому стандарту вернемся.
Цитата:
Kairat stayer:
что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче!

Боюсь что со снятием санкций будет ровно наоборот, если не будут предпринимать какие-то меры. Гиперинфляция вследствие повышенного спроса на евро и доллары.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12504
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 11:00
#32
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Цитата:
Ben:
Спасибо тебе добрый человек. Я всегда знал, что за моим подсознанием есть смысл!))) :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2986
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 11:30
#33
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Цитата:
Ben:
В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами

да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.

[Исправлено: юля елиссева, 24.05.2023 - 11:36]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9173
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:05
#34
Комментарий удален модератором.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2155
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:19
#35
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12504
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:26
#36
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Цитата:
юля елиссева:
Кстати у нас тоже уже не кто не покупает. Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы. Им зачем самим у себя покупать?)

[Исправлено: Vit, 24.05.2023 - 12:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:39
#37
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Цитата:
Victor Yang:
Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар

Давно по моему кросс курс отменили в отношении рубля.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2986
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:41
#38
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Цитата:
Vit:
Кстати у нас тоже уже не кто не покупает.

Все наши ресурсы продаются без каких либо ограничений, увы!
Цитата:
Vit:
Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы.

А чего читать, кому всё за 30 лет распродали итак известно или что-то новое появилось?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:44
#39
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Цитата:
Ben:
Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. -

Ну кроме леса и алмазов, практически такое же обеспечение у Казахстана, т.е сырьё. какой то продукт вторичной обработки у нас в с/х, в основном мука и молочные изделия и металлургия в разных объемах, например меди побольше стального проката чуть чуть.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:53
#40
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Цитата:
Victor Yang:
Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться.

Это всё пока , что мечты геополитиков. В экономике главное практичность и удобство, резервная валюта будет нужна всегда. Россия и Китай частично перешли на торговлю в рублях и юанях, но это сужает возможности как российской , так и китайской экономики . Возможно, особенно в нынешней ситуации не нужны в таких количествах ограниченно конвертируемые валюты. Так же как и индийские рупии, насколько они востребованы в России?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:58
#41
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Цитата:
Vit:
Почитайте кому принадлежат НПЗ.

Специально погуглил. Павлодарский и Атырауский заводы 100 % государственные в лице КазмунайГаза, Шымкентский наполовину гос, наполовину китайцы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12504
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:05
#42
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Цитата:
saba: Так же как и индийские рупии, насколько они востребованы в России
Может вам и не нужны рупии. А мне нужны. Я хочу в Индию. На голову наматать одеяло и танцевать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:06
#43
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А вот нефть там конечно совсем другая ситуация по месторождениям. Кстати по поводу самим себе продавать. Российский олигарх Анисимов продал дочке Росатома свою долю в крупнейшем месторождении урана в Казахстане за 1, 2 миллиарда долларов, причём со своим соратником из Казахстана Клебановым они получили это месторождение Бесплатно. Теперь от этой сделки, одобренной правительством Казахстана государство не получает ничего. Причём это произошло уже Жана Казахстане. Как сказал Джакишев после Кантара сделку заморозили, старая крыша ушла, но по видимому появилась новая.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2128
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:12
#44
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Так . что при нашей супермудрой власти нас грабит не только злокозненный Запад, но и Китай и Россия тоже. Правда это больше не их вина, а наша беда.
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