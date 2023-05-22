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Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46845
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 4
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 22:13
Торговцам реальной валютой посвящается: ...мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.
Прочтите книгу А. Паршева "Почему Россия не Америка" - она поможет понять происходящее в мире. Что касается фантиков. Если я вымою ваши сапоги, а вы подстрижёте меня, и мы с вами за выполненные работы обменяемся долларами, то экономика США станет богаче на вот эту кучку долларов - так они считают свой валовый национальный продукт. Но реального товара эта наша сделка НЕ создала! Метрополия (США) для туземцев всего мира напечатала 31 ТРИЛЛИОН фантиков, обеспеченных угрозой вмешательства в национальные интересы любой ГОРДОЙ страны (Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Венесуэла, Югославия и т.д.). Слабо продемонстрировать свою гордость, Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. - так что кто за фантиками - тому в штаты.
Прочтите книгу А. Паршева "Почему Россия не Америка" - она поможет понять происходящее в мире. Что касается фантиков. Если я вымою ваши сапоги, а вы подстрижёте меня, и мы с вами за выполненные работы обменяемся долларами, то экономика США станет богаче на вот эту кучку долларов - так они считают свой валовый национальный продукт. Но реального товара эта наша сделка НЕ создала! Метрополия (США) для туземцев всего мира напечатала 31 ТРИЛЛИОН фантиков, обеспеченных угрозой вмешательства в национальные интересы любой ГОРДОЙ страны (Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Венесуэла, Югославия и т.д.). Слабо продемонстрировать свою гордость, Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. - так что кто за фантиками - тому в штаты.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15736
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 08:53
Цитата:
Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар. Формально тенге меняется на доллар по курсу КАСЕ, потом доллар меняется на рубль по курсу (наверное) ММВБ и получается курс тенге-рубль. Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться. И что-то мне подсказывает что снова к золотому стандарту вернемся.
Цитата:
Боюсь что со снятием санкций будет ровно наоборот, если не будут предпринимать какие-то меры. Гиперинфляция вследствие повышенного спроса на евро и доллары.
saba:
А как же КАСЕ?
А как же КАСЕ?
Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар. Формально тенге меняется на доллар по курсу КАСЕ, потом доллар меняется на рубль по курсу (наверное) ММВБ и получается курс тенге-рубль. Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться. И что-то мне подсказывает что снова к золотому стандарту вернемся.
Цитата:
Kairat stayer:
что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче!
что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче!
Боюсь что со снятием санкций будет ровно наоборот, если не будут предпринимать какие-то меры. Гиперинфляция вследствие повышенного спроса на евро и доллары.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 11:00
Цитата:
Ben:Спасибо тебе добрый человек. Я всегда знал, что за моим подсознанием есть смысл!)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2986
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 11:30
Цитата:
да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.
[Исправлено: юля елиссева, 24.05.2023 - 11:36]
Ben:
В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами
В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами
да, типичный набор любой банановой республики. Только теперь цивилизованные демократические страны сырьё в России не покупают.
[Исправлено: юля елиссева, 24.05.2023 - 11:36]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9173
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:05
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2155
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:19
Комментарий удален модератором.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:26
Цитата:
[Исправлено: Vit, 24.05.2023 - 12:29]
юля елиссева:Кстати у нас тоже уже не кто не покупает. Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы. Им зачем самим у себя покупать?)
[Исправлено: Vit, 24.05.2023 - 12:29]
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:39
Цитата:
Давно по моему кросс курс отменили в отношении рубля.
Victor Yang:
Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар
Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар
Давно по моему кросс курс отменили в отношении рубля.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2986
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:41
Цитата:
Все наши ресурсы продаются без каких либо ограничений, увы!
Цитата:
А чего читать, кому всё за 30 лет распродали итак известно или что-то новое появилось?
Vit:
Кстати у нас тоже уже не кто не покупает.
Кстати у нас тоже уже не кто не покупает.
Все наши ресурсы продаются без каких либо ограничений, увы!
Цитата:
Vit:
Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы.
Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы.
А чего читать, кому всё за 30 лет распродали итак известно или что-то новое появилось?
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:44
Цитата:
Ну кроме леса и алмазов, практически такое же обеспечение у Казахстана, т.е сырьё. какой то продукт вторичной обработки у нас в с/х, в основном мука и молочные изделия и металлургия в разных объемах, например меди побольше стального проката чуть чуть.
Ben:
Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. -
Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. -
Ну кроме леса и алмазов, практически такое же обеспечение у Казахстана, т.е сырьё. какой то продукт вторичной обработки у нас в с/х, в основном мука и молочные изделия и металлургия в разных объемах, например меди побольше стального проката чуть чуть.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:53
Цитата:
Это всё пока , что мечты геополитиков. В экономике главное практичность и удобство, резервная валюта будет нужна всегда. Россия и Китай частично перешли на торговлю в рублях и юанях, но это сужает возможности как российской , так и китайской экономики . Возможно, особенно в нынешней ситуации не нужны в таких количествах ограниченно конвертируемые валюты. Так же как и индийские рупии, насколько они востребованы в России?
Victor Yang:
Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться.
Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться.
Это всё пока , что мечты геополитиков. В экономике главное практичность и удобство, резервная валюта будет нужна всегда. Россия и Китай частично перешли на торговлю в рублях и юанях, но это сужает возможности как российской , так и китайской экономики . Возможно, особенно в нынешней ситуации не нужны в таких количествах ограниченно конвертируемые валюты. Так же как и индийские рупии, насколько они востребованы в России?
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 13:58
Цитата:
Специально погуглил. Павлодарский и Атырауский заводы 100 % государственные в лице КазмунайГаза, Шымкентский наполовину гос, наполовину китайцы.
Vit:
Почитайте кому принадлежат НПЗ.
Почитайте кому принадлежат НПЗ.
Специально погуглил. Павлодарский и Атырауский заводы 100 % государственные в лице КазмунайГаза, Шымкентский наполовину гос, наполовину китайцы.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:05
Цитата:
saba: Так же как и индийские рупии, насколько они востребованы в РоссииМожет вам и не нужны рупии. А мне нужны. Я хочу в Индию. На голову наматать одеяло и танцевать.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:06
А вот нефть там конечно совсем другая ситуация по месторождениям. Кстати по поводу самим себе продавать. Российский олигарх Анисимов продал дочке Росатома свою долю в крупнейшем месторождении урана в Казахстане за 1, 2 миллиарда долларов, причём со своим соратником из Казахстана Клебановым они получили это месторождение Бесплатно. Теперь от этой сделки, одобренной правительством Казахстана государство не получает ничего. Причём это произошло уже Жана Казахстане. Как сказал Джакишев после Кантара сделку заморозили, старая крыша ушла, но по видимому появилась новая.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 14:12
Так . что при нашей супермудрой власти нас грабит не только злокозненный Запад, но и Китай и Россия тоже. Правда это больше не их вина, а наша беда.
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