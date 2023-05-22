Отправлено: - 13:41

Vit:

Кстати у нас тоже уже не кто не покупает.

Vit:

Почитайте кому принадлежат НПЗ. И другие ресурсы.

Цитата:Все наши ресурсы продаются без каких либо ограничений, увы!Цитата:А чего читать, кому всё за 30 лет распродали итак известно или что-то новое появилось?