Тут тоже где то пол батальона натовской БМП. Китайский телепон плохо далеко берёт. Я с другой стороны автобана. Но смысл понятен. . Европа не хочет мира. Хочет давить на Россию. Мира ещё долго не будет. Надо соль, спички, макароны затариваться))
юля елиссева: кого там спасать? Зеков пригожинских? Украинская армия их там успешно утилизирует.
Я понимаю, что вы можете иметь собственные взгляды и мнения на политические и военные события. Однако, важно помнить, что явление зеков пригожинского типа или любые другие политические фигуры не являются предметом спасения или утилизации в контексте обсуждения. Отношения между странами и военные действия крайне сложны, и в них затрагиваются множество факторов.
что ни говори крепко было поставлена селекционная работа в сссре. если с селекцией растений ещё были заминки, лысенки там со своими затеями посадить яблоню а вырастить березу в качестве мейнстрима и пр., то с селекцией людей справились на отлично.
Кто был в Белгороде. Ходили в панораму Курской битвы? Я ходил . Круто. Я не из тех кто бывает в командировке и только кроме кафе не че спомнить не может. Тыщи фоток у меня. Мне всё интересно. Может я и меньше вас книжек прочитал но я увидел больше. . Все музеи мои.
Vit: Спасать надо не Вагнер. А хлопцев, раненых хотя бы вытащить.
Да, спасать надо души Героев СВО.. Ведь они просто насилуют детей, не от хорошей жизни
-"Советский районный суд Новосибирска арестовал 42-летнего мужчину, подозреваемого в растлении детей до 14 лет (пункт «б» ч. 5 ст. 132 УК). Как сообщает Baza, обвиняемый служил в ЧВК «Вагнер, и у него недавно закончился контракт. По версии следствия, контрактник встретил двух учениц 4 и 5 классов и потребовал пройти с ними за гаражи, угрожая, что в случае отказа подорвёт их гранатой. Затем совершил с детьми насильственные действия сексуального характера. На нём была форма с черепом на шевроне, как у служившего в ЧВК."
Vit: Тыщи фоток у меня. Мне всё интересно. Может я и меньше вас книжек прочитал но я увидел больше...
Я тоже в своё время, тоже много стран и городов объездил. Конечно похвально, что по музеям ходишь, но книги тоже нужно читать. Но, ты же ещё всякие ток-шоу, мистику, фантастику и предсказания любишь смотреть. Вместе с тем, на мой взгляд нужно соображать и вникать, что смотришь.
На счёт соображения расскажу одну небольшую историю, ранее отмечал, что дед (из одного рода с А.Байтурсыновым, участник ВОВ, коммунист) у которого воспитывался в посёлке Уш-камыш, отделение Тимофеевки, ныне Аулиекольского района, в три года посадил меня на лошадь и сказал - джигитом будешь. В шесть лет, я уже сам на лошади пас баранов, тогда пасли баранов частного сектора по очереди, один раз в месяц выходило. Деду в ту пору было 72 года, а годом ранее, когда мне осенью исполнилось 5 лет, он спросил: хочешь быт сообразительным и быстро бегать. В свою очередь ответил, кто не хочет быт сообразительным и быстро бегать, конечно хочу!
По пришествию небольшого промежутка времени, как-то забыл, про вышеуказанный разговор. Но сейчас помню, что происходящие события, имели место быть в январе месяце 1972 года. Ранее также отмечал, что дед меня с собой часто на охоту брал, в основном охотились на лис, корсаков и зайцев. В тот раз, мы взяли самый большой капкан, запрегли лошадь в сани и направились в степь, примерно через час в урочище поставили капкан, как приманку использовали мясо. Соответственно вернулись домой, однако, утром удивились, когда наша собака по кличке Құтпан, приволокла домой наш капкан, при этом, до костей натёрла одну переднюю лапу. Пригласили ветеринарного врача, последний обработал и перевязал собаке лапу.
Через несколько дней опять поставили капкан и проверяли ежедневно. На третьи день, как уже более сообразительные читатели догадались, наша добыча - волк попал в капкан. Был ещё живой, чтобы не травмировать любителей дикой природы, пропущью подробности. Привезли волка домой, сняли шкуру и дед аккуратно вынул из туши сердце. Затем дед сам сварил сердце и сказал мне, если съешь, тогда будешь сообразительным и быстрым как волк. Джигит сказал, джигит сделал.
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