Отправлено: - 11:45

drakon: Откуда, столько костей, в городе?.

Цитата:Это у вас в Европах всё идёт на переработку. А потом вы и продаете нам в виде европейской колбасы. Но мы то нормальные. Мясо скушали а кости выкинули)))