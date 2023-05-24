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≡ Как Костанай собирается встречать Путина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46843
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:29
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Ролик сжигания костей животных появившийся на днях в соцсетях, произвел эффект взорвавшейся бомбы на жителей микрорайонов Алтын-Арман, Юбилейный, Береке Костаная. Смрад, дым, стоящий на северо-западе города, столько лет объясняли лесными пожарами в России, а причина-то вон где, рядом. Спасибо тому, кто снял этот ролик.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2985
Re: Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:29
#1
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не приедет Путин в Кустанай. Не до того ему будет осенью. Да и страшно ему.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12499
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:42
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Я тож думаю что не приедет. Че ему тут делать? С китайским президентом он не давно встречался.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25894
Re: Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:42
#3
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Откуда, столько костей, в городе?... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12499
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:45
#4
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Цитата:
drakon: Откуда, столько костей, в городе?.
Это у вас в Европах всё идёт на переработку. А потом вы и продаете нам в виде европейской колбасы. Но мы то нормальные. Мясо скушали а кости выкинули)))
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9169
Re: Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 11:55
#5
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
877
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 12:04
#6
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Цитата:
yudjin:

Щяз модераторы "увидят" отклонение от темы" и удалят. :-)
...
:-) Только успел нажать "Отправить".

[Исправлено: Skeptic, 24.05.2023 - 12:05]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9169
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 12:10
#7
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Цитата:
Skeptic:
Щяз модераторы "увидят" отклонение от темы" и удалят.

уже увидели... Как я понял они покрывают их и поддерживают их бред.
А то шо я жму сообщить модератором на некоторые сообщения и не один раз, они не реагируют.

[Исправлено: yudjin, 24.05.2023 - 12:27]
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
37
Как Костанай собирается встречать Путина
Отправлено: 24.05.23 - 12:24
#8
Комментарий проходит проверку.
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