Отправлено: - 11:58

юля елиссева:



Цитата:А я наоборот чет загорелся яблоко себе купить. Дело в том на днюху сын выпросил себе яблоко. А так как я слабый на просьбы, то не отказал. Сидим мы двоем на диване и хвастаемся друг перед другом чей круче) блин он победил. И фотки лучше и реагирует быстрей чем мой китаец. Надо короче брать а то отстану от молодёжи.