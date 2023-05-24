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≡ Как выбрать компьютер Mac для учёбы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46843
Как выбрать компьютер Mac для учёбы?
Отправлено: 24.05.23 - 11:32
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Рано или поздно каждый студент оказывается перед не лёгким выбором надёжного, производительного и, что тоже важно, лёгкого ноутбука для учёбы. Как не прогадать и купить именно то, что нужно, подскажут эксперты iSpace Premium Partner в Казахстане
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2985
Re: Как выбрать компьютер Mac для учёбы?
Отправлено: 24.05.23 - 11:32
#1
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Яблоко это для понтов, а не для учёбы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12499
Re: Как выбрать компьютер Mac для учёбы?
Отправлено: 24.05.23 - 11:58
#2
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Цитата:
юля елиссева:

А я наоборот чет загорелся яблоко себе купить. Дело в том на днюху сын выпросил себе яблоко. А так как я слабый на просьбы, то не отказал. Сидим мы двоем на диване и хвастаемся друг перед другом чей круче) блин он победил. И фотки лучше и реагирует быстрей чем мой китаец. Надо короче брать а то отстану от молодёжи.
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